W okresie urlopów lub w długie weekendy chętniej spędzamy czas z rodziną. Wielu z nas organizuje wyprawy w góry czy po niższych wzgórzach, lubi rodzinne wycieczki rowerowe za miasto, coraz więcej amatorów znajduje kajakowa turystyka rodzinna.

Choć nie są to aktywności tak popularne i powszechne jak w Czechach, Niemczech czy Skandynawii (gdzie całe rodziny uczestniczą także w zawodach marszowych czy kolarskich na dużych odległościach i chętnie przemieszczają się w ramach urlopu z miejsca na miejsce rowerami, nawet z kilkuletnimi dziećmi) to trend jest już widoczny.

Zupełnie inaczej podchodzimy jednak do korzystania z zajęć fitness. Polski Związek Pracodawców Fitness dodaje, że w klubach (których jest w naszym kraju ok. 1900) Polacy wolą mieć odskocznię nie tylko od pracy i stresów zawodowych, ale też od rodziny, i niechętnie korzystają z np. pakietów rodzinnych, pokazując się w klubach fitness z żonami i dziećmi.

82% kobiet i 75% mężczyzn przyznaje jednocześnie, że lubi spędzać czas ze swoimi rodzinami, a 90% badanych lubi spędzać czas aktywnie (w tym podróżując).

Panie chętnie wybierają towarzystwo koleżanek (szczególnie do zajęć grupowych i tanecznych, np. zumby), lubią ćwiczenia w ramach treningu odchudzającego i ujędrniającego, natomiast panowie coraz częściej trenują, chcąc poprawić nie tylko formę, ale i wyniki – przygotowują się do zawodów biegowych, kolarskich czy triathlonu.

Choć nauczyciele w ramach lekcji WF realizują edukację zdrowotną, która m.in. ma uświadamiać, czym jest fitness, a nawet zaznajamiać dzieci z infrastrukturą rekreacyjno-sportową najbliższej okolicy, w realiach rzadko która szkoła przygotowuje do uczestnictwa w zajęciach fitness i do całożyciowej aktywności ukierunkowanej na zdrowie. Zatem rolą rodziców jest wprowadzenie swoich pociech w taką aktywność, a najlepiej – własnym przykładem.

Młodzież staje się atrakcyjną grupą dla oferentów usług fitness, tym bardziej, że korzysta z mediów, które bardzo szeroko promują styl życia fit, uczestnictwo w takich zajęciach jak cross fit, zumba, indor cyckling, a także bardziej efektownych – jak aerial yoga czy aqua-aerobik w różnych formach. Zastosowanie nowoczesnych technologii i aplikacji dla aktywnych także uatrakcyjnia zajęcia i jest kuszące dla młodych, którzy dodatkowo mogą porównywać swoje wyniki z rówieśnikami i to na bieżąco, za pomocą aplikacji w smartfonach i mediów społecznościowych.

Trendem stosunkowo najrzadszym jest aktywność podejmowana z rodzicami w wieku senioralnym. Choć powstaje coraz więcej wąsko wyspecjalizowanych klubów fitness (z ofertami tylko dla seniorów, jedynie dla kobiet itd.), częściej uniwersytety III wieku niż rodziny są inicjatorami systematycznej aktywności osób starszych, ukierunkowanej na poprawę parametrów organizmu i zachowanie sprawności.

Wyniki badania prowadzonego dla PZPF na grupie 1000 Polaków pokazują, że wciąż 39% z nas nie podejmuje żadnej aktywności, nawet bardzo okazjonalnej, zatem nie wychowuje do aktywności swoich dzieci. 27% osób przyznaje, że co najmniej raz w miesiącu lub rzadziej stara się być aktywna, ale wliczając w to okazjonalne przemieszczanie się na rowerze, np. na działkę, prace w ogrodzie lub zimą – przy odśnieżaniu, które niekoniecznie służą zdrowiu, a wręcz nierzadko prowadzą do przeciążeń i kontuzji.

Pewnego rodzaju ograniczeniem mentalnym jest pokutujące wśród wielu osób podejście, że systematyczne uprawianie rekreacyjne sportu jest kosztowne (tak uważa 43% badanych Polaków). Tym bardziej w kontekście aktywności rodzinnej wielu z nas uważa, że sport to kosztowne obciążenie domowego budżetu. 56% badanych stwierdziło, że korzystanie z usług fitness to oferta dla dobrze zarabiających, a nie dla każdego – co także świadczy o nieznajomości oferty i cen poszczególnych zajęć.

Co ciekawe, 71% ankietowanych przyznało, że kluby fitness nadają się w zupełności dla osób w każdym wieku, od dzieci po seniorów, a 12%, że ktoś z rodziny namówił ich do uczestnictwa w zajęciach czy korzystania z urządzeń na siłowni. 7% w grupie niekorzystającej z oferty fitness odpowiedziało, że woli spędzić ten czas z rodziną, a 5% – pracując.

Specjalne weekendowe oferty rodzinne na zajęcia fitness (ze specjalnie dobraną ofertą dla poszczególnych osób) nie cieszą się dużym zainteresowaniem – jedynie 14% badanych wyraziła spore zainteresowanie, ok. 30% potencjalnie byłaby zainteresowana – w zależności od ceny czy realizacji innych pomysłów na spędzenie weekendu. 54% badanych w ogóle nie jest zainteresowana takim pomysłem na rodzinne spędzenie weekendu.

Nie bez znaczenia jest czas, jakim dysponujemy, zarówno ten, który możemy poświęcić rodzinie, jak i ten na aktywność. Wśród osób po 25. roku życia co 8-9 osoba przyznaje, że w ogóle nie ma wolnego czasu, a ok. 26% w wieku 26-45 lat ma go bardzo mało. Opieka nad dziećmi angażuje 16% kobiet i 7% mężczyzn, a 3-krotnie więcej – internet. Niestety nierzadko Polacy wolą spędzać rodzinnie czas w galeriach handlowych (do czego przyznaje się 6% kobiet i 4% mężczyzn) niż na rodzinnej rekreacji.

Warto pamiętać, że wiele dzieci będzie powielać te nawyki i zachowania, które wyniesie z domu. To od nas zależy, czy nasza pociecha będzie zdrowa. Tylko aktywny rodzic będzie skuteczny w motywowaniu dzieci do ich ulubionych aktywności i będzie umiał wyznaczyć im zdrowe cele do osiągnięcia. Wpłynie też na zmianę ich stylu życia na aktywny – i to całorocznie, nie tylko w okresie letnich wakacji.

