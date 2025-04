W badaniu uczestniczyło 1138 osób ze średnią wieku wynoszącą 80 lat. Aktywność społeczną oceniono na podstawie kwestionariusza uwzględniającego różnego rodzaju przejawy zaangażowania np. w wolontariat, uczestnictwo w wydarzeniach sportowych, spotkania z przyjaciółmi itd. Zdolności poznawcze z kolei opisano stosując aż 19 różnych testów psychologicznych sprawdzających m.in. różne rodzaje pamięci (epizodyczną, semantyczną i operacyjną), szybkość percepcji oraz zdolności widzenia przestrzennego.

Wszyscy uczestnicy badania na jego początku nie wykazywali żadnych oznak zaburzeń poznawczych. Z biegiem czasu, zaczęto jednak obserwować u nich spadek sprawności intelektualnej. Co ciekawe w grupie osób o najwyższej aktywności społecznej proces ten był najwolniejszy. Po 5 latach od rozpoczęcia badania wypadali oni w testach zdecydowanie lepiej, wykazując jedynie 25% zaburzeń poznawczych prezentowanych przez grupę o najmniejszym społecznym zaangażowaniu.

Dlaczego tak się dzieje, nie zostało do końca wyjaśnione. Jednak według badaczy aktywność społeczna wymaga od osób starszych udziału w złożonych interakcjach międzyludzkich, co stymuluje obwody neuronalne i zapobiega ich zanikowi związanego z wiekiem. Warto zatem wyjść z domu, zamiast rozwiązywać krzyżówki w samotności.

Źródło: Science Daily/ kp

