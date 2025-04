Trzeba przede wszystkim skończyć z błędnym kołem pracy, presji, stresu i nieefektywnego wypoczynku. Stres odbija się na nas zmęczeniem fizycznym i psychicznym. Najtrudniej zrelaksować się najbardziej wymagającym, czyli np. perfekcjonistom. Choć wydaje się to dziwnie – musimy zmuszać się do zabawy! Pisze o tym Wojciech Eichelberger w swojej książce „Zatrzymaj się”. Czy można zmusić się do „spontanicznej radości”? Jak efektywnie odpoczywać?

