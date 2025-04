Jak nauczyć dziecko trudnej sztuki dobrych manier? Tego zadania podjęła się Zofia Staniszewska w książce „Ale plama! Czyli dobre maniery i domowe afery” wydanej przez Wydawnictwo Zielona Sowa. Autorka w dowcipny sposób opisuje historie z życia dwójki rodzeństwa – Kingi i Makarego – które w codziennych sytuacjach uczy się prawidłowego zachowania w sklepie, w kinie, w teatrze, podczas jazdy samochodem, w autobusie czy podczas przyjęć.

Każdy rozdział książki poświęcony jest innemu zagadnieniu savoir-vivre’u. Czytelnik może dowiedzieć się, na czym polega sztuka prowadzenia rozmowy, jaką siłę mają słowa „dziękuję”, „przepraszam”, o czym nie należy mówić w kinie, do kogo możemy się zwracać po imieniu czy jak pisać listy.

Oprócz głównych bohaterów w książce poznajemy wujka Obieżyświata, który zjeździł całą kulę ziemską i opowiada, jak zachowują się ludzie w innych krajach. To uczy dzieci otwartości na świat oraz tolerancji.

Książka zbudowana jest w sposób schematyczny – powtarzające się elementy, ułatwiają przyswajanie informacji. W każdym rozdziale pojawia się pomarańczowa ramka z wypunktowanymi dobrymi radami, które dotyczą opowiadanej historii oraz objaśnienia znaczeń wyrazów obcych, użytych w tekście. Ponadto do każdego rozdziału dołączony jest test sprawdzający, zawartą w opowiadaniu wiedzę.

Wielką zaletą książki są piękne, kolorowe ilustracje Mikołaja Kamlera, które twórczo nawiązują do podejmowanej tematyki.

Książeczka „Ale plama! Czyli Dobre maniery i domowe afery” wymaga komentarza dorosłych lub wychowawców. Dlatego najlepiej czytać ją wspólnie z dziećmi. Miłej lektury!

