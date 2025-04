Zatkany nos, łzawiące oczy, napady kichania, ból gardła, kaszel, do tego złe samopoczucie i zmęczenie. To niekoniecznie objawy przeziębienia. Takie symptomy ma pyłkowica, zwana też katarem siennym. To alergia wywołana pyłkami drzew, traw i chwastów. A sezon na pylenie rozpoczyna się na wiosnę.Substancje wywołujące alergię, czyli alergeny, występują w naturze (pyłki kwiatów, żywność, sierść zwierząt, pleśń), ale mogą być też

wytworem ludzkiej działalności (kosmetyki, leki, farby, tekstylia).

Reklama