Alergia na gluten - poważny problem?

Gluten to białko roślinne, które występuje w zbożach takich jak pszenica, żyto, jęczmień i owies. W ostatnich latach obserwuje się zwiększenie uczuleń na gluten u niemowląt i małych dzieci. Warto też wiedzieć, że alergia może ujawnić się u kilkulatków, nawet gdy te tolerowały wymienione wyżej zboża we wcześniejszym okresie życia. Należy jeszcze wspomnieć, że alergia na gluten to nie celiakia.

Przeczytaj też: celiakia – choroba trzewna



Pierwsze oznaki uczulenia na gluten:

wzdęcia, zaparcia

wymioty

bóle brzucha

kolki i ulewania u niemowląt powyżej 6 miesiąca życia

osłabienie organizmu

częste zapadanie na infekcje

rozdrażnienie, płaczliwość

zaburzenia rozwoju i wzrostu dziecka

zmiany skórne w postaci zaczerwienień i wysypek



Jak zdiagnozować alergię na gluten

Konieczna jest wizyta u pediatry, który skieruje malucha na konsultację u gastroenterologa i alergologa. Jeśli będzie to alergia na gluten, wówczas dalsze leczenie poprowadzi alergolog. U dzieci powyżej 5 roku życia są wykonywane testy alergiczne.

Alergia na gluten musi być różnicowana z celiakią. Celiakię można rozpoznać na podstawie wyników badań laboratoryjnych krwi, sprawdzając obecność specyficznych przeciwciał. Niestety, gdy są obecne, istnieje potrzeba wykonania badania inwazyjnego, jakim jest gastroskopia. U dzieci badanie to wykonywane jest przez specjalistę gastroenterologa. Dziecko jest wówczas znieczulane („usypiane” za pomocą środków anestetycznych).

Leczenie alergii na gluten

W leczeniu zarówno alergii na gluten jak i celiakii, zaleca się dietę eliminacyjną, czyli bezglutenową. Pamiętajmy, że samodzielnie i bez konsultacji z lekarzem nie możemy jej wprowadzać. Ponadto, aby opanować reakcje alergiczne może być potrzebne zastosowanie leków.

Dieta bezglutenowa

Jest nie lada wyzwaniem dla rodziców, którzy co tylko usłyszeli diagnozę, jaką jest alergia na gluten. Na szczęście, lekarze alergolodzy udzielają wyczerpujących wskazówek co do takiej diety, a w razie potrzeby skieruje do doświadczonego dietetyka. Z czasem rodzice nauczą się komponować smakowite, bezglutenowe posiłki.

Kupując produkty bezglutenowe, należy kierować się właściwymi oznaczeniami produktów spożywczych. Najczęściej jest to przekreślony kłos lub napis „bez glutenu”, „gluten free”. Dostępne są specjalne mąki, makarony, chlebki, ciastka, płatki śniadaniowe, deserki, słodycze itp., które nie zawierają glutenu.

Warto wiedzieć, że glutenu nie uraczymy w:

ryżu

amarantusie

kukurydzy i mące kukurydzianej

ziemniakach i mączce ziemniaczanej

soi i wybranych produktach sojowych

kaszy jaglanej i gryczanej