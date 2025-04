Po przeprowadzce z Nowego Jorku do Virginii pięć lat temu Jennifer Herzog zaczęła dostrzegać coś dziwnego po wyjściu ze sklepów spożywczych. Jej ręce i przedramiona były gorące, czerwone i spuchnięte. Po kilku wizytach w sklepach zidentyfikowała, że za podrażnienia odpowiedzialne są plastikowe torby. Zaczęła także dostrzegać inne czynniki drażniące, dające objawy podobne do tych spowodowanych plastikowymi torbami. Kiedy przytulała się do kogoś kogoś, kto używał niektórych perfum lub wody kolońskiej, jej twarz stawała się czerwona i puchła.

Dermatolog, Joseph Fowler, twierdzi, że reakcje skórne na zapachy i perfumy są wspólne, ale reakcje spowodowane gotowymi wyrobami z tworzyw sztucznych, takich jak plastikowe torby są wyjątkowo rzadkie.

"Istnieje wiele substancji chemicznych w tworzywach sztucznych, które mogą powodować alergię", powiedział Fowler, współautor podręczników medycznych dotyczących zapalenia skóry. "Jednak ponieważ chemikalia w gotowych produktach są tak ściśle związane, to strasznie trudno im przeniknąć do skóry i powodować alergie". Inni mogą reagować zaczerwienieniem i obrzękami na plastikowe torby, ale nie muszą mieć alergii. Stan zwany pokrzywką, w którym dochodzi do stanu zapalnego, jest znacznie bardziej powszechny – wyjaśnia Fowler. Dla tych z alergią, noszenie ciężkich toreb ze sklepu spożywczego może być wystarczające, aby spowodować reakcję.

U Herzog, rozwinęła się alergia na niektóre substancje chemiczne w tworzywach sztucznych i perfumy, a także na alergeny sezonowe, takie jak pyłki. Jej lekarz wyjaśnił, że alergia na prawie wszystko może się rozwijać w dowolnym momencie. "Nie rozumiem, jak to się dzieje, po prostu przychodzi znikąd, bo nigdy wcześniej nie miałam takich problemów" – powiedziała Herzog.

Z alergią ma do czynienia nie tylko w życiu osobistym, ale również w pracy, w firmie cateringowej. Pomimo wieku (28 lat) Herzog pracowała w branży związanej z żywnością i napojami na tyle długo, aby zobaczyć dramatyczny wzrost liczby dzieci z wrażliwością na składniki żywności. Zastanawia się, czy ludzie stają się bardziej wrażliwi. "To niesamowite, jak wiele alergii mają dzieciaki. To szaleństwo. Przygotowujemy coraz więcej specjalnych niż regularnych posiłków. Kucharze coraz lepiej orientują się w alergenach i alergiach spowodowanych żywnością".

Herzog przygląda się baczniej badaniom medycznym. 8% osób poniżej 18 roku życia ma alergie pokarmowe. To dwa razy więcej niż szacowano w 2007 roku.

Dr Ruchi Gupta, która prowadziła badania, mówi, że trzeba do tych badań podchodzić ostrożnie, ponieważ jej zespół korzystał z raportów sporządzonych przez rodziców, opisujących bardziej nietolerancje pokarmowe, np. na laktozę, niż prawdziwe alergie pokarmowe. Chociaż dr Gupta i CDC wykazują podobną tendencję wzrostową. W Amerykańskich szpitalach w latach 2001–2003 rozpoznano alergie pokarmowe u 4135 dzieci. W okresie od 2004 do 2006 średnia roczna liczba wzrosła do 9537 (zgodnie z CDC).

"To sprawa życia i śmierci, zwłaszcza u dzieci" – powiedział Jennifer Delaye, prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Caterers. "Dzisiaj jest to standardowy sposób prowadzenia biznesu. Całe menu jest zaprojektowane wokół alergii".

Zobacz też: Jakie badania przeprowadzić w diagnostyce alergii?

Źródło: CNN/esz

Reklama