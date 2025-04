Często zdarza się, że alergik po spacerze po łące w okresie pylenia traw skarży się na swędzącą wysypkę.

Co powoduje zmiany skórne?

Zmiany skórne mogą rozwijać się w przebiegu reakcji typu natychmiastowego lub reakcji nadwrażliwości typu IV.

Pokrzywka

Reakcja typu natychmiastowego przebiega najczęściej z wystąpieniem pokrzywki. Charakteryzuje się ona pojawieniem się na skórze bąbli zabarwionych na kolor różowy lub porcelanowo-biały. Są one zazwyczaj równej wielkości i układają się symetrycznie. Pokrzywce często towarzyszy świąd o różnym nasileniu. Zazwyczaj znikają one bez śladu. Pokrzywkę, która nie ustępuje do 6 tyg. nazywamy przewlekłą. W ten sposób powstaje między innymi wysypka po kontakcie skóry alergika z przedmiotami wykonanymi z gumy. Częstymi antygenami są białka roślinne drzew tropikalnych, które zawiera guma. Wśród roślin ozdobnych, które prowadzą do rozwoju reakcji typu natychmiastowego należą werbena ogrodowa (Verbena hybridis) i karczoch zwyczajny (Cynara scolymus).

Późna skórna reakcja uczuleniowa

Reakcja typu IV przebiega pod postacią wysypki pojawiającej się od kilku do kilkunastu godzin po kontakcie skóry z rośliną. Jedną z roślin, które wywołuje ten typ reakcji jest Primula obconica. Szacuję się, że w Europie u około 3 % kobiet obserwuję się reakcje na tę roślinę. Bluszcz pospolity (Hedera helix) powoduje wystąpienie na skórze żywoczerwonych zmian. Uczulać mogą również wyciągi z roślin stosowanych w celach leczniczych takie jak wyciąg z rumianku (Matricaria) czy łopianu lekarskiego (Arctium lappa).

Wyprysk z podrażnienia

Jeszcze innym typem reakcji skórnej jest wyprysk z podrażnienia. Może mieć on podłoże chemiczne lub/i fizyczne. Na przykład drażnienie skóry przez kolce opuncji prowadzi do powstania grudkowej wysypki. Z kolei włoski pokrzywy przy najmniejszym kontakcie ze skórą łamią się i uwalniają między innymi histaminę, odpowiedzialną za powstanie bąbla pokrzywkowego. Jest również wiele roślin, które produkują drażniący skórę mlecz lub sok. Należy do nich między innymi rodzina wilczomleczy.

Jak wygląda leczenie w alergii?

Leczenie polega na zapobieganie kontaktowi z roślinami, które nas uczulają np. poprzez stosowanie rękawiczek ochronnych. A w przypadku wystąpienia wysypki można stosować maści sterydowe na przykład te zawierające hydrokortyzon.

Sterydy stosowane miejscowo nie mają tak dużych skutków ubocznych jak sterydy stosowane ogólnie, jednak powinny być używane z ostrożnością. Zazwyczaj efekt ich działania jest widoczny po 2, 3 dniach i nie powinno się ich stosować dłużej niż 2 tyg.

Łagodzić świąd będzie również maść antyhistaminowa - dostępna w aptekach bez recepty. Można stosować również doustnie środki antyhistaminowe i preparaty wapnia.