Niedawno okazało się, że mam alergię na sierść swojego kota. Koleżanka powiedziała mi, że powinnam spróbować odczulania. Na czym ono polega?

Reklama

Porada lekarza:

Odczulanie, czyli immunoterapia, to najbardziej zalecana metoda leczenia alergii.

W przeciwieństwie do leków, które tylko zmniejszają objawy, odczulanie działa na przyczynę choroby. Metoda polega na podawaniu coraz większych dawek alergenów (podskórnie, w rękę lub podjęzykowo) w określonych odstępach czasu (zwykle co 1–2 tygodnie). Dzięki temu układ odpornościowy uczy się, że alergeny nie są groźne dla organizmu i nie trzeba z nimi walczyć. Po takiej lekcji tolerancji wobec alergenów układ odpornościowy przestaje je zwalczać i następuje poprawa samopoczucia. Można nawet odstawić leki. Odczulanie trwa długo, 3–5 lat, a koszt jednego podania szczepionki to ok. 50 zł.