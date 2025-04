Po kilku godzinach od kontaktu ze słońcem pojawia się bolesne swędzenie i wysypka, czasem też opuchlizna. To objawy uczulenia na słońce. Spowodowane jest nadwrażliwością skóry na promienie ultrafioletowe (UV).



Co możesz zrobić?

- Przed wyjściem na słońce zawsze używaj kremów z wysokimi filtrami (najlepiej mineralnymi, faktor 30 SPF). Nie powinny one zawierać substancji zapachowych lub środków konserwujących.

- Nie używaj perfum, jeśli wybierasz się na plażę. Substancje w nich zawarte sprawiają, że skóra staje się jeszcze wrażliwsza na promienie UV, mogą powstać przebarwienia.

- Po pobycie na plaży stosuj specjalne preparaty (tzw. emolienty) do kąpieli i nawilżania skóry.

