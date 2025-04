alergia pokarmowa typu III

Fot. Fotolia

Na czym polega alergia typu III (IgG-zależna)?

Każda, nawet „zdrowa żywność”, może powodować problemy zdrowotne, a winę za to ponosi ukryta alergia na pokarm – alergia typu III (IgG-zależna), która polega na nieprawidłowej i nadmiernie nasilonej reakcji systemu odpornościowego na naturalne, same z siebie nieszkodliwe, składniki obecne w żywności.

Po spożyciu produktu, na który organizm wykazuje reakcję alergiczną typu III, uruchomiony zostaje mechanizm, który w konsekwencji może prowadzić do przewlekłych dolegliwości i chorób. Taka odpowiedź naszego układu odpornościowego staje się dla organizmu regułą i przewlekle wpływa negatywnie na zdrowie i samopoczucie.

Charakterystyczną cechą alergii pokarmowej IgG-zależnej są opóźnione reakcje obronne, które pojawiają się 8 do 72 godzin po spożyciu pokarmu. Oznacza to na przykład, że pierwsze objawy reakcji alergicznej na pokarm spożyty w poniedziałek mogą pojawić się dopiero w czwartek. Taka opóźniona reakcja często pozostaje nierozpoznana przez całe życie.

Alergia typu III charakteryzuje się odkładaniem w tkankach kompleksów immunologicznych, które wywołują objawy chorobowe, zależne od umiejscowienia takich kompleksów. Ze względu na opóźnienie reakcji alergicznej tego typu, na którą cierpi aż 45% Europejczyków i Amerykanów, większość dotkniętych osób jest nieświadoma faktu, że przewlekłe problemy zdrowotne są ściśle powiązane z reakcjami alergicznymi na pokarm.

Mechanizm reakcji alergii pokarmowej typu III, w której, w odróżnieniu od powszechnie znanej tzw. alergii IgE-zależnej, pośredniczą przeciwciała IgG, przebiega następująco:

W wyniku zaburzenia funkcjonowania tzw. bariery jelitowej (np. w zespole jelita przesiąkliwego) następuje:

penetracja do krwioobiegu składników pokarmowych, niewnikających w warunkach prawidłowych, które

rozpoznane zostają przez układ odpornościowy jako antygeny pokarmowe (alergeny) i

indukują wytworzenie swoistych dla siebie przeciwciał typu IgG.

W krążeniu wytworzone przeciwciała IgG swoiście wiążą indukujące ich powstanie alergeny, prowadząc do powstania kompleksów przeciwciało-antygen (alergen). Kompleksy deponowane są w tkankach organizmu chorego. Przetransportowane przez krew do tkanek i organów, kompleksy powodują i podtrzymują przewlekłe stany zapalne. W przypadku wysokiego stężenia kompleksów, objawy są na tyle silne, że można mówić o alergii pokarmowej zależnej od IgG, czyli alergii typu III.

Alergia typu III może powodować:

nadciśnienie

nadwagę,

problemy żołądkowo-jelitowe,

cukrzycę typu II,

zespół przewlekłego zmęczenia

depresję, agresję, stany lękowe, ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi) u dorosłych i dzieci

bóle i zawroty głowy

atopowe zapalenie skóry, łuszczycę, świąd skóry

choroby reumatyczne, bóle mięśni, kości i stawów oraz fibromialgię (punktowe bóle mięśniowe połączone z uczuciem zmęczenia).

