Tabletka na pyłki traw - lek na alergię

Od niedawna – od dwóch sezonów w Polsce dostępna jest już nowoczesna metoda leczenia alergii na pyłki traw – szczepionka w formie tabletek podawanych pod język. Podstawowym składnikiem szczepionek stosowanych w leczeniu alergii na pyłki traw jest wyciąg z pyłków – tych samych, które powodują alergię. Prace nad tą metodą mają już ponad 20-letnią historię (sama immunoterapia znana jest od ponad 100 lat).

Pomysł odczulania podjęzykowego zrodził się z tego, że alergolodzy dostrzegali podstawowy minus odczulania w zastrzykach, jakim są objawy niepożądane (łącznie ze wstrząsem anafilaktycznym) mogące towarzyszyć tej metodzie. Dlatego chcieli stworzyć metodę, która będzie równie skuteczna, ale znacznie bezpieczniejsza i nieinwazyjna. Przełomem stała się szczepionka w postaci kropel aplikowanych pod język, a dziś dostępne są już tabletki – najnowocześniejsza forma odczulania podjęzykowego.

Trwają też badania nad tabletkami na kolejne rodzaje alergii, najbardziej zaawansowane są prace nad tabletką odczulającą na roztocze kurzu domowego. Pyłek wykorzystywany do produkcji szczepionek podjęzykowych zbierany jest z roślin wysiewanych na specjalnie przygotowywanych w tym celu polach, położonych w wyselekcjonowanych, czystych ekologicznie miejscach o zrównoważonym klimacie. Z pyłku uzyskuje się ekstrakt (czystą substancję czynną), z którego powstają krople lub tabletki. Wprowadzenie nowego leku do użytku to skomplikowany i bardzo drogi proces (rzędu kilkuset milionów euro). Wymaga on m.in. przeprowadzenia w kilkunastu krajach niezależnych badań klinicznych, które trwają wiele lat, trzeba bowiem sprawdzić długoterminowy efekt stosowania leku.

Leczenie alergii na pyłki traw

– "W tej chwili obserwujemy niebezpieczne stężenie pyłków brzozy i olchy. Właśnie ten piękny złoty proszek, który sypie się z bazi, u osób uczulonych wywołuje silną reakcję alergiczną. Największe natężenie pyłków traw przypada zwykle na czerwiec, jednak w związku z wcześniejszą wiosną, może ono pojawić się już w maju" – ostrzega prof. Krzysztof Buczyłko, kierownik Centrum Alergologicznego w Łodzi. Dodaje, że o ile przesunięcie okresu pylenia jest zjawiskiem wielokrotnie obserwowanym. Z roku na rok w Polsce zmienia się natomiast intensywność pylenia.

Ocieplenie klimatu powoduje, że rośliny kwitną coraz bujniej, mogą więc także wywoływać coraz silniejszą reakcję alergiczną. Pyłki traw są alergenem sezonowym. W największym stężeniu, które wywołuje też najsilniejszą reakcję immunologiczną, występują one w okresie pylenia tych roślin, czyli od maja do połowy lipca.

Aby odczulanie było skuteczne, powinno rozpocząć się przed sezonem pylenia (najlepiej kilka miesięcy wcześniej). Odczulanie polega na zwiększeniu u chorego tolerancji na alergeny wywołujące objawy, poprzez podawanie tych właśnie alergenów w coraz większych dawkach. Dawka jest stopniowo zwiększana, a później regularnie przyjmowana przez okres kuracji. Organizm oswaja się z alergenem i przestaje traktować go jak wroga. Mechanizm alergii zostaje wygaszony, objawy zmniejszają się, a w końcu ustępują całkowicie.

Jak leczyć alergię?

W leczeniu alergii na pyłki traw można korzystać z tradycyjnej szczepionki w zastrzykach lub najnowocześniejszej metody – szczepionki podjęzykowej podawanej w tabletkach. Jest to metoda równie skuteczna, a jednocześnie bezpieczniejsza niż zastrzyki. Jest też wygodniejsza, bo można stosować ją samodzielnie w domu, pozostając w kontakcie z nadzorującym leczenie alergologiem. Nie ma też specjalnych wymagań związanych z jej przechowywaniem, można więc z nią swobodnie podróżować.

W przypadku szczepionki w zastrzykach za najskuteczniejsze uważa się leczenie całoroczne, szczepionką podjęzykową możemy leczyć się okołoseozonowo, czyli: rozpocząć leczenie przed sezonem pylenia traw i kontynuować przez okres trwania tego sezonu, a po przerwie zacząć następny jej etap wraz z kolejną wiosną.

Żeby leczenie było skuteczne, czyli przyniosło trwały efekt, immunoterapia musi być stosowana przez co najmniej trzy lata (trzy sezony), ale znaczną poprawę odczuwa się już po pierwszym sezonie leczenia.

