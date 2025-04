Jak urządzić ogród z myślą o alergiku?

Wiadomo, że do roślin najbardziej alergogennych należą drzewa takie jak: brzoza, olcha, leszczyna, lipa, wiąz, buk i wierzba, trawy: rajgras, kupkówka pospolita, mietlica biała, życica trwała, wiechlina łąkowa, tomka, wonna, kłosówka wełnista, tymotka, a także chwasty: babka, pokrzywa, szczaw, bylica. To właśnie trawa odpowiedzialna jest za większość uczuleń, dlatego warto rozważyć wysypanie powierzchni przeznaczonej na trawnik żwirkiem, lub ułożeniem drewnianego podestu. Jeśli już decydujemy się na trawnik, powinien on być skoszony krótko. Nie należy także pozostawiać świeżo skoszonej trawy ani używać elektrycznych przycinaczy. Inna opcją jest zakup sztucznej murawy, takiej jaka występuje na boiskach sportowych.

Rośliny hipoalergiczne

Drzewa i krzewy, które nie wywołują reakcji alergicznej to drzewa owocowe, ostrokrzewy czy magnolie, a także berberysy, bukszpany i kaliny. Należy rozważyć posadzenie drzew dwupiennych tzn. takich wśród, których na jednych okazach rosną wyłącznie kwiaty męskie a na innych żeńskie, które nie produkują pyłków. Mniej niebezpieczne dla alergika są drzewa produkujące tzw. ciężkie pyłki (m. In właśnie drzewa owocowe), które trudniej są roznoszone w powietrzu. Wśród roślin kwitnących można wybierać róże, astry, dalie, piwonie. Rośliny o kwiatach dużych lub pełnych, do których należą różowate (Rosaceae), makowate (Papaveraceae) i jaskrowate (Ranunculaceae) są również dobrym wyborem. Kwiaty, które mają budowę rurkowatą lub te ze schowanymi pręcikami: goździkowate (Caryophyllaceae), jasnotowate (Lamiaceae), czy pierwiosnkowate (Primulaceae) również zazwyczaj nie powodują wystąpienia objawów alergii. Unikajmy roślin z włoskami na liściach lub łodygach. Nie poleca się sadzenia paproci ponieważ ich spory mają również właściwości uczulające. Chwasty najlepiej wyrywać zanim dojrzeją i zaczną kwitnąć.

Co jeszcze może ułatwić alergikowi przebywanie i wykonywanie prac w ogrodzie?

Podczas prac, takich jak koszenie trawy, należy stosować odzież ochronną, m.in. maseczki, okulary ochronne, rękawice.

Koszenia nie powinno się również wykonywać w wietrzny dzień, gdyż wzmaga to roznoszenie się pyłków. Powinno się również zamknąć okna w domu aby zapobiec dostaniu się pyłków do środka. Po skończonej pracy najlepiej zmienić odzież i umyć włosy. Odzież alergików nie powinna być również suszona na zewnątrz, w okresie wzmożonego pylenia. Alergicy uczuleni na zarodniki grzybów powinni ograniczyć również kontakt z kompostem, powinien on znajdować się w szczelnym, zamykanym pojemniku.

Wskazówki

Cały czas alergik powinien znajdować się pod opieką lekarza alergologa i przyjmować zgodnie z zaleceniami leki przeciwalergiczne. Można stosować je zarówno profilaktycznie jaki objawowo. Nowe leki antyhistaminowe ze względu na to, iż praktycznie prawie wcale nie przenikają do ośrodkowego układu nerwowego, nie powodują takich efektów ubocznych jak senność, suchość w jamie ustnej.