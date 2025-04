Elementem oka odbierającym bodźce wzrokowe jest siatkówka. Budują ją 3 główne typy komórek: fotoreceptory - odbierające bodziec wzrokowy, komórki dwubiegunowe przekazujące informację z fotoreceptorów do trzeciego typu komórek – neuronów zwojowych, które przesyłają ostatecznie sygnał do mózgu. W przebiegu chorób prowadzących do ślepoty dochodzi najczęściej do uszkodzenia fotoreceptorów.

Naukowcy chcą w takich przypadkach wprowadzać do siatkówki, a dokładniej mówiąc do komórek dwubiegunowych gen rodopsyny–2, specjalnego białka światłoczułego, które w naturze algi wykorzystują do poszukiwania źródła światła. Dzięki temu komórki dwubiegunowe mogłyby przejąć, przynajmniej częściowo, funkcję uszkodzonych fotoreceptorów. Skuteczność takiego podejścia terapeutycznego sprawdzono u myszy laboratoryjnych. Zwierzęta po podaniu genu rodopsyny, umieszczone w labiryncie, w którym właściwa ścieżka była podświetlona, znajdywały wyjście 2,5 razy szybciej niż nieleczone gryzonie.

Prowadzone są w dalszym ciągu prace nad udoskonaleniem tej metody, opisanej zresztą w czasopiśmie Molecular Therapy. Badacze planują rozpoczęcie testów klinicznych w przeciągu dwóch następnych lat.

Źródło: PhysOrg/ kp

