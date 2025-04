Komórki macierzyste mają unikalną zdolność przekształcania się w dowolny rodzaj komórek budujących organizm, na przykład w odontoblasty – komórki tworzące zęby. Badania nad wykorzystaniem komórek macierzystych w stomatologii są więc szansą dla wszystkich tych, którzy utracili ząb lub całe uzębienie.

Co wspólnego mają z tym aligatory? U aligatorów proces odnawiania zębów odbywa się automatycznie i może zachodzić aż do 50 razy w życiu! Dlatego badacze skupiają się, na jak najdokładniejszym zbadaniu mechanizmów odtwarzania w warunkach laboratoryjnych właściwych zębów ludzkich za pomocą blaszki zębowej pobranej od aligatorów. Wiadomo, że blaszka zębowa występuje także u ludzi, jednak my nie możemy liczyć na kolejne, po stałych, komplety zębów.

Pierwsze prace wykorzystujące komórki macierzyste do odbudowy zębów zostały wykonane w 2007 r. przez japońskich naukowców (z powodzeniem odtworzyli oni normalnych rozmiarów i kształtów ząb u myszy). Następnie amerykańscy pediatrzy rozpoczęli badania nad pozyskiwaniem tych komórek z zębów mądrości i zębów mlecznych.

Potrzeba jeszcze dużo badań, żeby ocenić czy komórki macierzyste aligatorów mogą mieć zastosowanie u ludzi. Gdyby okazało się, że można je z sukcesem wykorzystać, byłoby to znaczące ułatwienie w medycynie, gdyż pozyskiwanie ludzkich komórek macierzystych było do tej pory dość trudne (głównie ze względu na obwarowania prawne i normy etyczne).

Wykorzystanie komórek macierzystych do tworzenia nowych ludzkich zębów może okazać się przełomowym wydarzeniem w historii stomatologii. Ewentualne sukcesy w badaniach przyczynią się także, co bardzo ważne, do ulepszania współczesnych metod implantologii, a patrząc w przyszłość może całkowicie ja zastąpią.

