Naukowcy odkryli, że okres, w którym płód jest najbardziej narażony na negatywne działanie alkoholu spożytego przez matkę, to pierwszy trymestr – wyniki badań zostały opublikowane w piśmie Alcoholism: Clinical & Experimental Research. Picie alkoholu w pierwszych trzech miesiącach ciąży może spowodować spustoszenie w rozwijającym się organizmie, doprowadzając do fizycznych deformacji i zmian zachowawczo-poznawczych.

Nie od dziś wiadomo, że picie alkoholu przez kobietę w ciąży może mieć wręcz tragiczny wpływ na rozwój płodu – tym większy, im większe ilości alkoholu zostaną spożyte. Z tego względu odradza się picie alkoholu w czasie ciąży. Mimo to jedna na dwanaście kobiet przyznaje, że sporadycznie pije w ciąży.

Badania rozpoczęły się w roku 1987, kiedy naukowcy z University of California w San Diego po raz pierwszy zebrali ankietę na temat spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych od 992 kobiet w ciąży. Dane na ten temat były notowane co trzy miesiące. Według wyników dzieci kobiet, które spożywały alkohol między 43. a 84. dniem ciąży były obarczone o 16% wyższym ryzykiem mniejszej masy urodzeniowej, co wiąże się z podwyższonym ryzykiem problemów psychofizycznych. Dzieci kobiet były również narażone na wystąpienie defektów fizycznych, takich jak gładka krawędź, łącząca wargi i nos (o 25% większe ryzyko) i niespotykanie cienka górna warga (o 22% większe ryzyko).

Najnowsze badania mogą zmienić świadomość przyszłych matek, a nawet tych kobiet, które nie planują dziecka. Wiele ciąż jest bowiem nieplanowanych, a kobieta może nie zdawać sobie sprawy, że jest w ciąży do połowy, a nawet do końca pierwszego trymestru. Naukowcy podkreślają, że wniosek z badań jest jeden: nie ma bezpiecznego progu dla spożywania alkoholu w ciąży, a kobiety w wieku rozrodczym powinny rozważyć, czy korzystanie z niego nie wpłynie na ewentualną ciążę.

Źródło: Time.com, 18.01.12 /ah

