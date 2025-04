W wyniku palenia tytoniu istotnie dochodzi do upośledzenia funkcji erekcyjnych. Jak to się dzieje? Nikotyna zaburza przepływ naczyniowy, w efekcie czego krew napotyka utrudnienia podczas przepływu do członka w momencie erekcji. Palenie nasila problemy z potencją zwłaszcza przy współwystępowaniu niektórych chorób, takich jak nadciśnienie czy cukrzyca. Zmiany spowodowane działaniem nikotyny są jednak odwracalne, co wiąże się oczywiście z zaprzestaniem palenia. Jak natomiast działa na potencję alkohol?

