Alkohol jest współodpowiedzialny za wystąpienie ponad 60 różnych chorób i urazów. Jego spożycie przyczynia się do rozwoju m.in.: marskości wątroby, zatruć, wypadków komunikacyjnych, przemocy, kilku typów nowotworów, chociażby raka jelita grubego, piersi, żołądka i wątroby. Stanowi przez nie tylko istotny problem zdrowotny, ale i społeczny.

Picie szkodliwe jest szczególnie często występującym zjawiskiem u grupie mężczyzn w wieku 15 – 59 lat. Aż 6,2% śmierci rocznie u panów można przypisać zgubnemu działaniu alkoholu. U kobiet ten odsetek jest zdecydowanie niższy i wynosi 1,1%.

Najwyższe wskaźniki spożycia alkoholu notowane są w krajach rozwiniętych, włączając w to zachodnią i wschodnią Europę. Jednak wysokie spożycie alkoholu nie jest równoznaczne z jego nadużywaniem, czy piciem szkodliwym, szczególnie w państwach wysokorozwiniętych. Upijanie się często prowadzące do ryzykownych zachowań, jest za to powszechne w Brazylii, Kazachstanie, Meksyku, Rosji, Południowej Afryce i Ukrainie.

A jak sytuacja przedstawia się w Polsce? W porównaniu z wcześniejszym raportem zanotowano wzrost spożycia alkoholu w naszym kraju. W 2006 roku na osobę przypadło średnio 13,3 litra czystego alkoholu. Zmienia się dodatkowo rodzaj spożywanego alkoholu. Polacy coraz częściej rezygnują ze spożywania wysokoprocentowych alkoholi na rzecz piwa. Niestety aż u 4,5% pijących mężczyzn i u 1,05% pijących kobiet wystąpiły choroby związane ze spożyciem alkoholu. Wzrosła między innymi ilość przypadków marskości wątroby. Tym, co cieszy jest natomiast spadek ilości wypadków komunikacyjnych, w których uczestniczyły nietrzeźwe osoby.

Raport WHO, oprócz poruszenia kwestii zdrowotnych, ma także na celu przeanalizowanie działań różnych państw w kierunku wyeliminowania alkoholizmu. Jego autorzy stwierdzają m.in., że w dalszym ciągu robi się za mało by przeciwdziałać temu uzależnieniu i proponują kilka rozwiązań m.in. podniesienie akcyzy na alkohol.

Na koniec warto zaznaczyć, że mimo rozwoju nauki nadal nie do końca poznane są przyczyny, które sprawiają, że niektórzy są bardziej, a inni mniej podatni na uzależniające właściwości alkoholu.

Źródło: WHO/ kp

