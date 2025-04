Według naukowców z Brigham and Women's Hospital oraz Harvard Medical School picie nie więcej niż dwóch kieliszków alkoholu dziennie przez mężczyzn po zawale zmniejsza ryzyko śmierci z powodu chorób krążenia o 42%, a ponadto obniża ryzyko śmierci z innych powodów o 14%. Okazuje się, że mężczyźni, którzy piją alkohol z umiarem przed zawałem i po nim, mają lepsze rokowania.

Wieloletnie badania US Health Professionals Follow-up Study (obejmujące prawie 52 tys. osób) dostarczyły danych do badań. Naukowcy bazowali na danych około 2.000 mężczyzn, u których pierwszy zawał wykryto w latach 1986-2006. Wykres wyników przypominał kształtem literę "U" – ryzyko zgonu z powodu chorób układu krążenia u abstynentów, jak i u intensywnie pijących, było zbliżone. Badania, co należy podkreślić, dotyczyły wyłącznie mężczyzn.

