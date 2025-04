Powszechnie panuje przekonanie, że alkohol w niewielkich ilościach może pełnić funkcję środka nasennego – uspokaja i ułatwia zasypianie. Uważa się, że bezpieczną dla zdrowia dzienną dawką alkoholu jest małe piwo, lampka wina lub 30 gram wódki w przypadku kobiety i dwa razy tyle u mężczyzny. Rzeczywiście alkohol ułatwia zasypianie, ale znacznie obniża jakość snu – spłyca go i skraca.

– Istnieje istotna różnica między łatwym zaśnięciem a dobrym snem – tłumaczy dr Michał Skalski, psychiatra zajmujący się leczeniem zaburzeń snu. I dodaje: – Rzeczywiście alkohol wypity wieczorem przyspiesza i ułatwia zasypianie. Przez pierwsze 2-3 godziny śpi się głębiej, ale później sen zdecydowanie się skraca i spłyca. Wcześniej się wybudzamy, czujemy się niewyspani i ospali. Krótko mówiąc nawet małe ilości alkoholu w pierwszej połowie nocy pogłębiają sen NREM, spłycając go w drugiej połowie oraz skracając ilości snu REM.

Sen składa się z dwóch rodzajów snu: fazy REM, w której obecne są marzenia senne oraz fazy NREM, która jest fazą snu głębokiego. Efektywny sen jest wtedy, gdy występuje równowaga pomiędzy fazami REM i NREM, wtedy budzimy się zrelaksowani, wypoczęci i pełni sił.

Jak twierdzą naukowcy, nawet niewielkie ilości alkoholu mogą przyczyniać się do problemów z oddychaniem, obrzęku śluzówki gardła, co prowadzi do chrapania czy bezdechu sennego. Następnego dnia odczuwane jest gorsze samopoczucie w postaci zmęczenia, bólu głowy i nudności. Pojawiają się także objawy charakterystyczne dla alkoholowego zespołu abstynencyjnego, potocznie zwanego kacem.

Przed spotkaniem towarzyskim warto się zastanowić czy alkohol jest niezbędny do dobrej zabawy, bo na pewno jest zbędny do dobrego i zdrowego snu.

