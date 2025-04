fot. Fotolia

Czym grozi picie alkoholu w upalne dni?

Picie alkoholu w upalne dni ma bardzo niekorzystny wpływ na organizm człowieka, zwłaszcza na serce i układ krążenia. Już samo picie wysokoprocentowych trunków zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy i choroby niedokrwiennej – co prawda chodzi tu o picie długotrwałe, jednakże u osób z tzw. ryzykiem może wystąpić udar mózgu i zawał mięśnia sercowego. W upalne dni, gdy temperatura w cieniu wynosi grubo ponad 30 stopni Celsjusza, nawet nieduża dawka alkoholu powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i uczucie rozgrzania.

Dla osób pijących alkohol efekt wzrostu ciśnienia krwi powoduje przyjemne uczucie, co często prowadzi do przecenienia swoich sił, bo nie potrafią one właściwie ocenić sytuacji. I na przykład wchodzą do wody, by się ochłodzić – dochodzi do szoku termicznego, krew się wychładza, a gdy dojdzie do serca, może spowodować zatrzymanie jego pracy.

Alkohol prowadzi do odwodnienia, a odwodnienie do…

Ponadto alkohol ma działanie odwadniające. Organizm szybko traci wodę, której potrzebuje znacznie więcej właśnie na spalenie wypitego alkoholu – przy jednym piwie powinno to być dodatkowe 250 ml wody. Podczas odwodnienia dochodzi do utraty jonów (głównie potasowych i sodowych). A to, w początkowej fazie odwodnienia, prowadzi do bólu głowy, osłabienia, omdleń, nudności i wymiotów, niedociśnienia oraz podwyższenia temperatury ciała. Długotrwałe odwodnienie skutkuje natomiast utratą siły i świadomości, prowadzi do uszkodzenia organów wewnętrznych i do śmierci.

Wcale nie jest to tylko teoria. Latem 2015 roku odnotowano przypadek, gdy pijany mężczyzna zasnął w samochodzie i zmarł na skutek udaru cieplnego. A przecież Polacy, wypoczywając na urlopie, właśnie w taki sposób się chłodzą– pijąc zimne piwo, a niektórzy także znacznie mocniejsze trunki.

Jeśli pijesz i zażywasz leki

W czasie upałów szczególnie powinny uważać osoby przyjmujące leki przeciwpsychotyczne, inaczej neuroleptyki, stosowane w leczeniu różnych zaburzeń psychicznych, a także pochodne antydepresantów, efedryny, czy nawet leki przeciwhistaminowe leczące alergię. Poprzez zwężenie naczyń krwionośnych, które powodują wymienione leki, zwiększa się wrażliwość na ciepło.

Dlatego osoby, które je przyjmują, a także pacjenci leczący się na nadciśnienie czy niewydolność serca, muszą pamiętać o wypijaniu większej niż zazwyczaj ilości wody. W czasie upałów powinny to być 2-3, a nawet 4 litry dziennie. Wybierajmy też lekkostrawne potrawy i dołączmy do codziennego jadłospisu dużo warzyw i owoców.

