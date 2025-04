Alkohol ważnym czynnikiem rozwoju nowotworów

Jeśli właśnie dolewasz sobie wina lub otwierasz drugą butelkę piwa lepiej zastanów się dwa razy zanim to zrobisz. Najnowsze badanie udowadnia bowiem, że co dziesiąty przypadek nowotworu u mężczyzn i co trzydziesty trzeci u kobiet związany jest ze spożywaniem za dużych ilości alkoholu.