Tzw "Alzheimer" to nie tylko zwykłe kłopoty z pamięcią. Choroba Alzheimera jest poważnym schorzeniem neurologicznym, które trzeba leczyć. Im wcześniej, tym lepiej – badania potwierdzają, że preparaty stosowane w pierwszej fazie choroby mogą o 2 lata przedłużyć samodzielne funkcjonowanie chorego.

Objawy choroby Alzheimera - co powinno zaniepokoić?

Aby jednak leczenie można było podjąć, trzeba jak najszybciej chorobę wykryć. To niełatwe, bo osoby starsze często nie tylko lekceważą objawy, ale wręcz je ukrywają. Jeśli więc np. rodzic czy dziadek zaczyna unikać naszej obecności, rezygnuje ze spotkań rodzinnych pod byle pozorem, warto się tym zainteresować. Powodem do wizyty u lekarza powinny być też zaburzenia pamięci oraz obniżenie nastroju. Warto w takiej sytuacji naciskać na lekarza pierwszego kontaktu o wypisanie choremu skierowanie do neurologa. Aby potwierdzić diagnozę, konieczne są dodatkowe badania, m.in. tomografia i rezonans magnetyczny oraz analiza krwi.

Na podstawie "Pierwsze oznaki alzheimera", Agnieszka Czechowska/Pani Domu