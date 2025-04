Są dowody na to, że choroba Alzheimera jest przekazywana genetycznie, a ryzyko przekazania genu jest większe ze strony matki.Jak twierdzą naukowcy z Uniwersytetu w Kansas na łamach pisma „Neurology”, występowanie demencji w rodzinie zwiększa ryzyko zachorowania jej członka od czterech do dziesięciu razy w porównaniu do reszty społeczeństwa. Uwarunkowania rodzinne odpowiadają za ok. 15-20% zachorowań. Dr Honea przez 2 lata prowadziła badania na grupie 53 zdrowych osób powyżej 60. roku życia, zarówno obciążonych genetycznie ryzykiem występowania Alzheimera, jak i bez zachorowań u rodziców. Kontrolne badania obrazowe mózgu u osób obciążonych genetycznie wykazały, że wśród potomków kobiet chorujących na Alzheimera skurcz istoty szarej (który u osób starszych wynosi 0,5% rocznie, a dodatkowo chorych na Alzheimera – 2,5%) postępował 2 razy szybciej niż u pozostałych badanych i to niezależnie od tego, czy mieli oni w rodzinie przypadki zachorowań, czy nie.Naukowcy przypuszczają, że za powyższy proces odpowiada tzw. rodzicielskie piętno genomowe – regulujące przekazywanie genów w zależności od płci ich dawcy – rodzica.Źródło: „Rzeczpospolita”, 01.03.2011/am

