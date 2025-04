Co to jest andropauza?

Menopauza dotyczy kobiet – to wiemy wszyscy. Czy istnieje coś takiego, jak menopauza u mężczyzny? Czy tylko kobiety stają do walki z mijającym czasem?

Dowiedz się: Co to jest andropauza?

Jak rozpoznać andropauzę?

Najbardziej dotkliwym objawem andropauzy są z pewnością problemy z erekcją. Dotyczą one ok. 25% mężczyzn po 50. roku życia. Kolejny spory problem to prostata – niektóre objawy powinny skłonić do wizyty u urologa. Jak jeszcze objawia się andropauza?

Poznaj: Objawy i skutki andropauzy

Badania

Dręczą cię ostatnio nieprzyjemne objawy, takie jak spadek pożądania, zmienność nastroju, problemy ze snem? Jakie badania powinieneś zrobić, żeby dowiedzieć się, czy jesteś w okresie andropauzy?

Przeczytaj: Andropauza - zrób badania hormonalne

Jak pokonać objawy andropauzy?

Czy z andropauzą da się walczyć? Jak zniwelować objawy, które odczuwasz i odzyskać dawne siły? Dowiedz się więcej o terapii testosteronem, którą stosuje się w konsultacji z lekarzem.

Polecamy: Terapia testosteronem - sposób na andropauzę?

Reklama