Jak zidentyfikować źródło problemów?

W diagnozowaniu LOH bardzo pomocna jest medyczna diagnostyka laboratoryjna. Badania laboratoryjne wykonywane są z próbki krwi i obejmują szereg parametrów, a w szczególności: badania morfologiczne, biochemiczne i hormonalne krwi. Istotne jest również badanie scyntygraficzne kości.

Najważniejsze są badania na:

stężenie testosteronu całkowitego,

całkowitego, stężenie SHBG ( ang. sex hormon binding globulin, pol. globulina wiążąca hormony płciowe).

Do rozpoznania hipogonadyzmu wiarygodnymi parametrami są całkowity i wolny testosteron, wyliczany w oparciu o wynik testosteronu całkowitego i SHGB lub mierzony metodą bezpośrednią.

W przypadkach poziomu testosteronu poniżej normy lub w dolnej granicy normy (346 ng/dL, 12 nmol/L) badanie trzeba powtórzyć i dodatkowo oznaczyć stężenie hormonu LH.

Kiedy po 50tce wśród kłopotów zdrowotnych dominują objawy związane z zaburzeniami erekcji powinny być wykonane badania na cholesterol i jego pochodne oraz badania stanu układu naczyniowego. Zaleca się te badania, by wykryć prawdziwe źródło objawów. Może nim być choroba układu krążenia.

Inne zmiany hormonalne, mogące występować u mężczyzn w podeszłym wieku nie zawsze są związane bezpośrednio z zespołem LOH, ale mogą mu towarzyszyć. Mogą to być zmiany dotyczące hormonów tarczycy, kortyzolu, DHEA i pochodnej - DHEA-S, melatoniny, GH (hormon wzrostu). Jeżeli istnieje podejrzenie, że takie zmiany występują, należy wykonać odpowiednie badania.

Ile kosztują badania hormonalne, jak i gdzie je wykonać?

Badania hormonalne (jak każde badania laboratoryjne) można bez skierowania wykonać w niepublicznym laboratorium medycznym, co gwarantuje oszczędność czasu i wygodę. Badania takie można również zlecić specjaliście (lekarz-androlog) - wtedy są one finansowane przez NFZ.

Pamiętaj o konieczności przyjścia do Punktu Pobrań na czczo, tzn. nie jedząc 8-10 godzin wcześniej oraz powstrzymania się od picia innych napojów niż woda czy gorzka herbata. Badania najlepiej wykonać w godzinach rannych, a badanie testosteronu koniecznie między 7 a 9 rano.



Autor: dr n. med. Leszek Bergier, Członek Polskiego Towarzystwa Andrologicznego