Popularne żartowanie z mało energicznych, ospałych ludzi ma sporo wspólnego z prawdą – anemicy cierpią faktycznie często na chroniczne zmęczenie i brak ochoty do życia.

Sama choroba może jednak mieć znacznie poważniejsze konsekwencje. Dotyka zwłaszcza kobiet

(co związane jest z cyklem miesiączkowym) i oznacza niedostatek hemoglobiny, substancji obecnej w czerwonej ciałkach krwi i odpowiedzialnej za transport tlenu do wszystkich tkanek ciała. Najpowszechniejszym powodem tego stanu jest brak lub niewystarczające spożycie żelaza.

Wiele kobiet (szacuje się, że około 15%) ma mniej lub bardziej groźną postać anemii, czasem nie zdając sobie z tego sprawy. Dopiero rutynowe badanie krwi wykazuje deficyty. Tymczasem, już takie symptomy jak łatwiejsze męczenie się, krótki oddech, palpitacje, mroczki przed oczyma i bladość cery powinny skłonić nas do konsultacji lekarskiej. Szczególnie kobiety o obfitych miesiączkach powinny zwracać uwagę na te objawy, podobnie jak wegetarianie i weganie, którzy zwykle spożywają pokarmy dość ubogie w żelazo. W poważniejszych przypadkach pośród symptomów mogą wystąpić również omdlenia, kłopoty z koncentracją, stany podgorączkowe, ciągłe uczucie zimna, zajady i łamliwość włosów oraz paznokci. Pogłębiająca się lub długotrwała niedokrwistość, poprzez towarzyszące jej objawy, może uniemożliwić normalne codzienne funkcjonowanie.

Dobre źródła żelaza to:

czerwone mięso, drób, zwłaszcza wątróbka

wzbogacane płatki śniadaniowe

świeże zielone warzywa (szpinak, jarmuż, nać pietruszki)

Należy pamiętać, że przyswajanie żelaza jest o wiele łatwiejsze w obecności witaminy C, stąd też warto smażyć wątróbkę z cebulką, do płatków zaś pić sok pomarańczowy. Z kolei herbata, a konkretnie zawarta w niej tanina, znacznie utrudnia proces absorpcji, dlatego do posiłków sięgajmy po inne napoje.

Inne przyczyny niedokrwistości to także deficyt witaminy B12 lub kwasu foliowego, uwarunkowania genetyczne, uboczne działanie niektórych leków oraz przebyte choroby i znaczące utraty krwi. Często anemia towarzyszy również chorobom nowotworowym, zwłaszcza, gdy chory leczony jest radioterapią lub chemioterapią.

Leczenie standardowo obejmuje zmianę diety, suplementację w żelazo i witaminy, a czasem również leczenie farmakologiczne – istnieją leki stymulujące wytwarzanie czerwonych ciałek krwi. Anemię należy jednak bezwzględnie leczyć pod kontrolą lekarza!

Agata Chabierska