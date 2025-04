Dziecko często choruje, łatwo się męczy, ma krwotoki z nosa. Czy mogą to być objawy anemii? Jak można to sprawdzić?

Takie objawy rzeczywiście mogą świadczyć o niedokrwistości (czyli anemii). Ale może to być także po prostu osłabienie organizmu. Najlepiej wybrać się do lekarza, który zleci badania krwi. Na tej podstawie stwierdzi, czy dziecko ma anemię, oraz określi, co może być jej przyczyną. Jeśli jest to niedobór żelaza w diecie, zapisze preparat w tabletkach lub kroplach. Co kilka tygodni trzeba będzie robić kontrolne badania krwi. Nawet gdy wszystko wróci do normy, dziecko powinno jeszcze przez kilka tygodni zażywać żelazo. Warto też uzupełniać jego dietę w produkty obfitujące w ten pierwiastek, np. jajka, wątróbkę, fasolę i suszone morele.