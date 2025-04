Aneta Liga-Car – mój świat na płótnie

Aneta Liga-Car: W życiu zawodowym realizuję się w swojej pracy. Od czternastu lat pracuję jako pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Zamościu na Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej. Oprócz wykonywania codziennych obowiązków wspieram pacjentów na drodze do pełnego wyzdrowienia.

Po pracy z przyjemnością oddaję się mojej wielkiej pasji, którą odkryłam już w dzieciństwie i fascynuje mnie do dzisiaj, mianowicie malarstwu. Początek mojej przygody ze sztuką zaczął się, gdy miałam około trzech lat. Namalowałam wtedy dziewczynkę z koszykiem, która urzekła moją mamę i powiedziała mi, że mam artystyczną duszę i talent, który muszę rozwijać. Za jej radą postanowiłam doskonalić swój warsztat malarski. W szkole podstawowej uczestniczyłam w różnych konkursach plastycznych, malując głównie kredkami i farbami plakatowymi. Jednak moim największym pragnieniem było malowanie techniką olejną. Na spełnienie tego marzenia musiałam poczekać kilka lat, aż do rozpoczęcia nauki w Liceum Ogólnokształcącym. To właśnie tam, na zajęciach kółka plastycznego z zapartym tchem delikatnymi ruchami pędzla, po raz pierwszy malowałam obraz na płótnie w technice olejnej.

Dzięki zajęciom plastycznym i konkursom, w których brałam udział, zaczęłam rozwijać swój talent i pasję malarską. Obecnie, wciąż z taką samą przyjemnością i zachwytem, maluję akwarelami i farbami olejnymi, wzorując się na francuskich impresjonistach, u których podziwiam zarówno ciepłe kolory, jak i charakterystyczne dotknięcia pędzla.

Marzę o tym, aby moje prace oceniła osoba cieszącą się autorytetem w dziedzinie malarstwa.

Reklama