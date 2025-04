Na czym polega AneVivo?

Powstała nowa metoda wspomagania rozrodu AneVivo, w której cały proces zapłodnienia i wczesnego rozwoju zarodków odbywa się w łonie matki, a nie tak jak do tej pory w szalce Petriego i pod mikroskopem. Możliwe stało się to dzięki zastosowaniu stworzonej na Politechnice Federalnej w Lozannie specjalnej, silikonowej kapsułce (mającej 1 cm długości i 1 mm szerokości), którą wypełnia się plemnikami i komórkami jajowymi, a następnie umieszcza na 24 godziny w macicy. W kapsułce dochodzi do połączenia się komórek i wczesnego rozwoju zarodka. Po 24 godzinach mający 1 cm długości i 1 mm szerokości pojemniczek jest wyjmowany. Następnie wybiera się z niego zdrowe zarodki i po 2-4 dniach umieszcza je z powrotem w ciele kobiety.

– To prawdziwy przełom w leczeniu niepłodności w Polsce. Mamy bowiem do czynienia z sytuacją, w której możemy przeprowadzić zapłodnienie wewnątrz ciała kobiety, bez używania szalki i nakłuwania komórek jajowych – mówi dr n. med. Dariusz Mercik z Kliniki Leczenia Niepłodności i Diagnostyki Prenatalnej Gyncentrum w Katowicach, która jako pierwsza w Polsce będzie stosować metodę. – Plemnik z komórką jajową łączą się tutaj w naturalny sposób, a proces zapłodnienia i późniejszy wzrost zarodka stymulują naturalne substancje odżywcze, a nie laboratoryjne odżywki. Co więcej, zarodek pierwsze godziny swojego rozwoju spędza w macicy, czyli w swoim naturalnym środowisku, jakie tworzy dla niego organizm kobiety.

Ale to nie jedyne plusy nowej metody. Z racji tego, że zapłodnienie zachodzi w ciele kobiety, endometrium, czyli błona śluzowa, jest lepiej przygotowana na rozwój wprowadzonego zarodka. Zwiększają się tym samym szanse na rozwój ciąży. Metoda ta skraca także czas, w którym zarodek pozostaje poza organizmem kobiety.

Silikonowa kapsułka umieszczana w ciele kobiety

Większa więź z dzieckiem?

Kluczowy jest także aspekt psychologiczny.

– Większość procesu zachodzi tutaj w ciele kobiety. To znacznie zwiększa więź pomiędzy matką a przyszłym potomstwem – przekonuje dr Mercik. Co więcej, jako że zapłodnienie odbywa się w ciele kobiety, metoda ta może także stać się bardziej akceptowalna przez środowiska religijne.

Zabiegi z zastosowaniem metody AneVivo już od końca czerwca dostępne będą w katowickiej klinice Gyncentrum.

Podobnego zdania jest Martin Velasco z firmy Anecova, dzięki której metoda stała się dostępna w Polsce.

– AneVivo to przyszłość w leczeniu niepłodności. Pracowaliśmy nad tą metodą przez lata, ostatecznie oddając pacjentom rozwiązanie, dzięki któremu w możliwie najbardziej naturalny sposób można przejść terapię wspomagania rozrodu – mówi.

