Czym jest angina brzuszna?

Angina brzuszna jest przewlekłym niedokrwieniem przewodu pokarmowego. To choroba, która spowodowana jest przez zwężenie lub całkowite zamknięcie światła tętnic, doprowadzających krew do jelit. Tętnice te, nazywane tętnicami krezkowymi, mają wiele połączeń między sobą i z tętnicami sąsiadującymi.

Przyczyną ich niedrożności jest blaszka miażdżycowa. Jest to struktura obecna w ścianie tętnicy i złożona głównie z cholesterolu, związków tłuszczów i białek, soli wapnia i przerośniętej mięśniówki naczynia. Wzrost takiej blaszki jest wieloletni i prowadzi do jej zwapnienia i owrzodzenia. Tętnica staje się twarda, sztywna, a jej światło zwęża się, aż do całkowitego zamknięcia. Przypływ krwi przez takie naczynie jest wówczas niemożliwy.

Jakie są objawy anginy brzusznej?

Dolegliwości w anginie brzusznej nie są charakterystyczne. Dominującymi objawami są bóle brzucha, które występują około 30 minut po spożyciu pokarmu, głównie ciężkostrawnego. Ból nawraca po kolejnych posiłkach. Jest to spowodowane procesami trawienia i wchłaniania, które zwiększają aktywność jelit i ich zapotrzebowanie na ukrwienie. Często bólom brzucha towarzyszą biegunki z obecnością tłuszczu w stolcu. Co więcej, występuje silne chudnięcie, spowodowane brakiem apetytu. Jedzenie powoduje pojawienie się bólu, więc jest świadomie ograniczane. U tych osób występuje również złe wchłanianie na skutek niedostatecznego ukrwienia przewodu pokarmowego. Objawy te układają się w obraz, który może przypominać wyniszczenie w aktywnym procesie nowotworowym przewodu pokarmowego.

Podobne objawy mogą wystąpić w chorobach trzustki, na przykład w jej przewlekłym zapaleniu po wieloletnim nadużywaniu alkoholu. Co więcej, w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy bóle brzucha występują na czczo i po posiłkach. Takie objawy są obecne również w innych chorobach przewodu pokarmowego, na przykład w zapaleniach jelit, czy kamicy żółciowej. Warto wziąć pod uwagę, że takie bóle brzucha nie muszą świadczyć o patologii w obrębie jamy brzusznej. Podczas zawału mięśnia sercowego mogą wystąpić bardzo podobne bóle brzucha, co nazywane jest brzuszną maską zawału.

Tkanka, która jest pozbawiona ukrwienia obumiera. Podobnie nawracające niedokrwienie jelit może doprowadzić do martwicy części jelita. Konieczna jest wówczas interwencja chirurgiczna i wycięcie obumarłych pętli jelitowych.

Czy anginę brzuszną można leczyć?



Leczenie anginy brzusznej polega na udrożnieniu tętnicy, która doprowadza krew do jelit. Nie zawsze jest to możliwe do wykonania i zależy od lokalizacji zwężenia. Wówczas jest wykonywane obejście miejsca zwężonego. Stosowane są także leki, które rozszerzają naczynia i łagodzą przebieg choroby, ale nie likwidują jej przyczyny.