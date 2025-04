Anginę wywołują paciorkowce – groźne bakterie, które żyją w naszym otoczeniu, czekając na sprzyjający moment, by zaatakować. A taki latem zdarza się szczególnie często! Dowiedz się, jak rozpoznać objawy anginy, jak leczyć tę chorobę i co możesz zrobić, by jej uniknąć.

Jakie są objawy anginy?

Pierwszym objawem anginy są dreszcze i wysoka gorączka. Potem na migdałkach pojawia się białawy nalot, tzw. ropne czopy, ale nie zawsze są one widoczne. Gardło boli tak, jakby tkwił w nim kawałek szkła. Niekiedy chory nie jest w stanie przełknąć jednego kęsa. Gorączka może dojść nawet do 40 stopni. Jeśli więc podejrzewasz, że ktoś z twoich bliskich zachorował na anginę, koniecznie wezwij lekarza. Z tą chorobą nie ma żartów! Niewyleczona angina może doprowadzić m.in. do zapalenia stawów, zapalenia nerek czy utraty słuchu.

Prawie identyczne, jak w przypadku anginy, objawy wywołują też inne choroby zakaźne – mononukleoza lub szkarlatyna. Jeśli więc dokucza ci silny ból gardła, idź do lekarza.

Na czym polega leczenie anginy?

W odróżnieniu od niegroźnych wirusowych infekcji gardła, konieczne jest zażywanie antybiotyków, i to tak długo, jak zaleci lekarz. W żadnym wypadku nie wolno przerwać kuracji, gdy gardło przestanie boleć. Antybiotyk trzeba zażywać przez co najmniej tydzień, a oprócz tego warto płukać gardło preparatami działającymi przeciwzapalnie albo popijać napar z nasion lnu. No i koniecznie na tydzień należy położyć się do łóżka! Jeśli utrzymuje się gorączka powyżej 38 stopni, trzeba ją obniżać środkami, które zaleci lekarz.

7 zasad, dzięki którym unikniesz choroby!

Nie kąp się, gdy jesteś spocona czy rozgrzana opalaniem. Stopniowo zanurzaj się w wodzie. Unikaj picia lodowatych płynów, zwłaszcza z kostkami lodu. Nie popijaj lodów gorącą kawą czy herbatą. Dbaj o higienę: myj ręce, gdy masz zamiar coś zjeść. Uważaj, możesz się też zarazić, pijąc wodę ze wspólnego kubeczka lub gryząc to samo jabłko. Nie dopuszczaj do wychłodzenia organizmu w klimatyzowanym samochodzie lub sklepie, na basenie. Koniecznie lecz zęby – próchnica bardzo sprzyja anginie. Jedz dużo ryb, warzyw i owoców, zwiększających odporność.

