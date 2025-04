Wybór znieczulenia

Anestezjolog jest lekarzem, który podczas operacji odpowiada za znieczulenie pacjenta i czuwaniem nad poprawnością funkcji życiowych. O rodzaju znieczulenia, któremu ma być poddany operowany, decyduje przed operacją anestezjolog w porozumieniu z prowadzącym chirurgiem. Wybór znieczulenia zależy od rodzaju operacji i ogólnego zdrowia i stanu pacjenta. Wszystkie informacje są bardzo ważne, gdyż nawet najmniejszy szczegół może mieć znaczenie dla naszego życia. Dlatego w tym celu wypełnia się szczegółową ankietę anestezjologiczną, która zwiększa nasze bezpieczeństwo podczas operacji.

Jak wygląda ankieta?

Ankieta składa się z około 20 pytań. Na każde udziela się odpowiedzi TAK lub NIE. W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy ją rozwinąć, podając dokładniejsze informacje na dany temat. Pytania dotyczące ogólnego zdrowia pacjenta, przewlekłych chorób, informacji o lekach, które są stale przyjmowane. Warto też wcześniej zebrać informacje o ewentualnych powikłaniach po wcześniejszych operacjach (jeśli oczywiście takie miały miejsce) nie tylko u siebie, ale również u osób z rodziny. Wymagane jest podanie wszystkich danych na temat wszelkiego rodzaju chorób, alergii, uzależnień. Ankieta zawiera również prośbę o wykonanie znieczulenia (dobranego odpowiednio do wykonywanego zabiegu). Trzeba również podpisać zobowiązanie, że mamy zapewniony transport pod opieką opieki dorosłej ze szpitala do domu.

Ankieta przed operacją dzieci

Istnieje oddzielna ankieta dla dzieci do 16. roku życia. Wypełnia ją rodzic lub opiekun prawny. Procedura znieczulenia dzieci przed operacją różni się trochę od znieczulania dorosłych. Dziecku podaje się, na 30 minut przed znieczuleniem, lek w postaci syropu lub tabletek. Jego działanie polega na tym, że mały pacjent nie pamięta dalszych działań lekarzy. Ma to na celu uniknięcie jakichkolwiek rodzajów paniki. Na początku dziecko wjeżdża na salę operacyjną w towarzystwie bliskiej mu osoby dorosłej. Sama forma ankiety anestezjologicznej nie różni się od ankiety dla dorosłych. Pytania są w większości te same (są tylko drobne różnice przez wzgląd na różnicę wieku). Ankietę wypełnia oczywiście rodzic. Bardziej zauważalną różnicą jest to, że w przypadku dzieci preferowane jest znieczulenie ogólne, które ma zmniejszyć strach. Również wybudzanie dzieci z narkozy ma łagodniejszą formę, aby nie wywołać u nich lęku. Lekarze uważają, że im bardziej dziecko jest świadome, jaka operacja go czeka i jak ma przebiegać, tym mniej się jej boi.

Z ankietą anestezjologiczną należy się zgłosić na konsultacje ok. 14 dni przed operacją. Ankiety takie są w większości do pobrania na stronach szpitali lub klinik, centrów medycznych, gdzie ma być wykonywana operacja.

