Jak dowodzą badania coraz częściej na anoreksję zapadają chłopcy, którzy podążając nowymi trendami, pragną uzyskać jak najszczuplejszą sylwetkę. Zdaniem specjalistów w ostatnich latach mężczyźni są znacznie bardziej podatni na tę chorobę. W 2007 roku, profesor James Hudson był głównym autorem słynnego badania na temat zaburzeń odżywiania w Stanach Zjednoczonych. Odkryto, że średnio jedna osoba na cztery spośród cierpiących na anoreksję lub bulimię była mężczyzną, co zaprzeczyło założenie, że jedynie 10% ludzi z zaburzeniami odżywiania to mężczyźni.

W przebiegu anoreksji dochodzi nie tylko do znaczących zmian w organizmie, lecz także w psychice chorej osoby. W zależności od tego ile trwa choroba i jak duży jest spadek masy ciała, pojawiają się kolejne następstwa. Istotny jest także fakt, że wyleczenie anoreksji nie powoduje odwrócenia wszystkich negatywnych efektów, część z nich to po prostu trwałe skutki głodówki.

Nieleczona anoreksja prowadzi do poważnego osłabienia organizmu. Narządy bez odpowiedniej dawki witamin i budulca, nie są w stanie poprawnie funkcjonować, pojawia się anemia oraz poważne osłabienie serca. Anoreksja kończy się śmiercią z wycieńczenia, ustaniem akcji serca, zawałem serca, niekiedy nawet samobójstwem. W najlepszym wypadku dochodzi jedynie do zachwiania funkcji życiowych, skrajnego wyniszczenia, zaniku menstruacji, zmian dermatologicznych.

Leczenie anoreksji, odkrytej w odpowiednim momencie, może zakończyć się sukcesem. Jednak tak jak w przypadku depresji, należy wystrzegać się środowisk mających negatywny wpływ i poddawać się kontroli lekarskiej do końca życia. Pamiętajmy, że anoreksja wykryta i leczona zbyt późno może skończyć się śmiercią, a w najlepszym przypadku, lekarze mogą jedynie uśmierzyć ból i przedłużyć na trochę życie pacjenta.

