Dziwne zachowania

Zdaje ci się, że tracisz kontrolę nad ilością spożywanego jedzenia? Miewasz czasem napady objadania się, po których czujesz wstyd? Czy nakładasz na siebie ograniczenia, aby zmniejszyć ilość spożywanych kalorii?

Sprawdź, czy cię nie dotyczą: Problematyczne zachowania żywieniowe

Reklama

Po czym poznać anoreksję?

Osoby chore na anoreksję są wychudzone. Ich BMI jest zazwyczaj niższe niż 17,5. Dodatkowo odmawiają one utrzymania wagi na poziomie dopuszczalnym.

Przeczytaj: Czy masz anoreksję?

Anoreksja czy bulimia

Zaburzenia odżywania są coraz częstsze. Częściowo winę za taki stan rzeczy ponoszą media i kreatorzy mody, którzy promują osoby niezwykle szczupłe jako atrakcyjne. Do najczęstszych zaburzeń związanych z odżywaniem należą anoreksja i bulimia. Osoby chore na anoreksję chorobliwie boją się przytyć i dlatego drastycznie ograniczają ilości spożywanej energii. W bulimii natomiast dochodzi do niekontrolowanych ataków żarłoczności, po których osoba chora przyjmuje leki przeczyszczające lub prowokuje wymioty.

Dowiedz się więcej: Anoreksja, bulimia – skąd się biorą?

Anarchia jedzeniowa i hiperfagia

Bulimia i anoreksja to nie jedyne zaburzenia odżywiania. Do nieprawidłowych zachowań żywieniowych należą również: jedzenie obfitych posiłków w ukryciu, jedzenie nocne, wilczy apetyt na węglowodany. Sprawdź, czy nie dotyczą one również ciebie.

Przeczytaj: Nietypowe zaburzenia odżywiania

Żucie i wypluwanie

Niektórzy, aby nie przytyć posuwają się do bardzo dziwnych zachowań, które mogą prowadzić do uzależnienia. Do takich zachowań należy żucie pokarmu, bez jego połknięcia. Ma ono pozwolić na cieszenie się smakiem jedzenia, ale równocześnie uniemożliwia przyswojenie energii. Czy to zaburzenie jest niebezpieczne?

Przeczytaj: Żucie i wypluwanie – zaburzenie odżywiania?

Reklama

Ortoreksja

Ortoreksja to chorobliwa dbałość o jakość i walory zdrowotne jedzenia. Czym objawia się to zaburzenie? W jaki sposób ją zdiagnozować?

Przeczytaj: Ortoreksja – uzależnienie od zdrowego żywienia