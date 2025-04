Wsparcie przyjaciół

Badania Magdaleny Wróblewskiej (2007) pokazują, że kobiety wyleczone z anoreksji częściej niż chore aktualnie zmagające się z chorobą stosują strategię zorientowaną na poszukiwanie kontaktów towarzyskich. Tym samym można sądzić, iż wsparcie społeczne ze strony przyjaciół i znajomych w walce z anoreksją może mieć kapitalne znaczenie.

Reklama

Rola znajomych

Dotychczas bowiem zwracano uwagę na negatywne aspekty wsparcia społecznego, polegającego na podtrzymywaniu chorych w ich anorektycznych praktykach. Opisywano nie tylko oddziaływania bezpośrednie, pochodzące od rówieśników znanych ze szkoły, ale także sieci wsparcia funkcjonujące w Internecie. Zdaniem Lindy Smolak i Michaela Levina (2001) rówieśnicy przyczyniają się także do rozwoju zaburzeń odżywiania w dwojaki sposób – po pierwsze, komentując i krytykując wygląd swoich znajomych, a po drugie, poprzez modelowanie. Badania przeprowadzone w Australii w 2007 roku potwierdzają dużą zgodność zachowań związanych z odżywianiem, np. ograniczanie jedzenia, objadanie się, wśród przyjaciół tworzących nieformalną grupę społeczną, a percepowany wpływ rówieśników na postawy i zachowania związane z wagą ciała okazuje się ważnym predyktorem zainteresowania i troski o własny wizerunek ciała oraz zachowań żywieniowych.

Dowiedz się: Jak działa psychoterapia w leczeniu zaburzeń odżywiania?

Reklama

Klucz do anoreksji?

Jednym słowem, nastolatki stosujące dietę oraz inne praktyki zmierzające do maksymalnej redukcji wagi ciała znajdują wsparcie u rówieśniczek o zbliżonych wzorcach zachowań. Wydaje się całkiem naturalne, że modelowanie odnosi się nie tylko do sfery wyglądu i odżywiania, ale także do szeroko rozumianego stylu życia i preferowanych systemów wartości. Być może właśnie system wartości kultury zachodniej jest kluczem do zrozumienia rozwoju zaburzeń wizerunku ciała, anoreksji i otyłości. Jak pisze Stevan Hobfoll (2006), system wartości ukierunkowuje wybór strategii adaptacyjnych w większym stopniu niż się na ogół sądzi, a jego wpływ jest tak duży głównie dlatego, że alternatywne rozwiązania nie przychodzą nam w ogóle do głowy.

Fragment pochodzi z książki „Niezadowolenie z wyglądu a rozpaczliwa kontrola wagi” Alicji Głebockiej (wydawnictwo Impuls, Kraków 2010 ). Publikacja za zgodą wydawcy. Bibliografia dostępna w redakcji