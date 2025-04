Antybiotyk na POChP

Dodanie powszechnie stosowanego antybiotyku do codziennego schematu leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) może zmniejszyć częstość zaostrzeń oraz poprawić jakość życia chorych. Do takich wniosków doszli autorzy badania opublikowanego w New England Journal of Medicine.