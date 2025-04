Zespół kierowany przez prof. Leonardo Trasandego z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku zanalizował skutki podawania antybiotyków u 11 532 noworodków urodzonych w latach 1991-1992 w hrabstwie Avon w Wielkiej Brytanii. Zaobserwowano, że dzieci, które otrzymywały antybiotyk w ciągu pięciu miesięcy po urodzeniu i później – między 10. a 20. miesiącem życia, charakteryzowały się nieznacznym wzrostem wagi w porównaniu do swoich rówieśników. W wieku trzech lat w tej grupie dzieci nadwaga była o 22% częstsza.

W jaki sposób antybiotyk może przyczyniać się do nadwagi w późniejszym życiu dziecka? Antybiotyk może zabijać bakterie bytujące w jelitach, które sprzyjają wchłanianiu pokarmu i tym samym pomagają zachować szczupłą sylwetkę.

Dodajmy, że w grupie badanych dzieci, którym nie podawano antybiotyków w pierwszych miesiącach życia, nie zaobserwowano nadwagi w ciągu pierwszych trzech lat.

Wyniki badania zespołu profesora L. Trasandego opublikował International Journal of Obesity.

Zobacz też dział Dieta malucha

Źródło: rp.pl/mn

Reklama