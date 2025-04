Zawsze pamiętasz, by wziąć tabletkę na czas? Świetnie. To daje ci prawie 100 procent pewności, że antykoncepcja okaże się skuteczna. Ale „prawie” czyni ogromną różnicę, zwłaszcza gdy chodzi o planowanie rodziny... Dlatego decydując się na ten rodzaj zabezpieczenia przed ciążą, warto wiedzieć, że niektóre leki, a nawet suplementy diety wchodzą w interakcje z hormonami. W efekcie:

- osłabiają działanie pigułek– może wtedy dojść do jajeczkowania i poczęcia. Z tego powodu dodatkowe zabezpieczenie (np. prezerwatywę) warto stosować podczas kuracji antybiotykami, a także 7 dni po jej zakończeniu.

Z kolei stosowanie leków przeciwpadaczkowych, nasennych czy uspokajających przyspiesza rozkładanie hormonów w wątrobie. To może nie tylko obniżyć skuteczność pigułek, ale także spowodować wystąpienie plamień i krwawień międzymiesiączkowych. Aby do tego nie dopuścić, trzeba stosować antykoncepcję o wyższej zawartości hormonów.

Warto wiedzieć: Podobne działanie mogą mieć też środki z żeń-szeniem, dziurawiec i leki wspomagające pracę wątroby, zwłaszcza jeśli zawierają mocno skoncentrowane ekstrakty.



- zwiększają ryzyko skutków ubocznych, np. zaburzeń pracy wątroby czy powstawania zakrzepów w żyłach. Taki wpływ może mieć jednoczesne stosowanie antykoncepcji hormonalnej i niektórych leków przeciwgrzybicznych, środków z paracetamolem, a nawet witaminą C (zwłaszcza przez dłuższy czas i w dużych dawkach).