Antykoncepcja hormonalna a zaburzenia zakrzepowo-zatorowe

Antykoncepcja hormonalna chyba od kiedy się pojawiła od razu stała się tematem szeroko komentowanym i badanym. Przez lata przechodziła wiele modyfikacji, np. by od kolosalnych dawek hormonów, dojść do tego, że skuteczne w zabezpieczeniu przed ciążą są także dawki mikro. Zmieniał się również skład tabletek hormonalnych. Syntezowano wiele substancji będących sztucznymi odpowiednikami hormonów kobiecych.



fot. Fotolia



Ewolucję przeszła też forma antykoncepcji hormonalnej. Zaczęło się od tabletki, potem pojawiły się zastrzyki, plastry, implanty, wkładki domaciczne, pierścienie dopochwowe, a nawet żel do smarowania na skórę...

Postęp sprawił, że mamy tak wiele środków antykoncepcyjnych, zwłaszcza kierowanych do kobiet. Niewątpliwie, antykoncepcja hormonalna jest jedną z najskuteczniejszych, ale i tak budzi wiele kontrowersji, zwłaszcza z uwagi na powikłania, które niejednokrotnie są tragiczne dla młodej kobiety.

Skutki antykoncepcji hormonalnej...



W kwietniu ubiegłego roku opublikowano na łamach czasopisma British Medical Journal wyniki badań duńskich, z których wynika, że pewne nowe gestageny będące składkami pigułek antykoncepcyjnych, zwiększają ryzyko choroby zakrzepowo-zatorowej w większym stopniu niż tabletki z lewonorgestrelem (Gravistat, Minisiston, Triquillar, Stediril, Rigevidon, Microgynon).

Do przeprowadzenia badań, naukowcy skorzystali z krajowych rejestrów i narodowego badania kohortowego duńskich obywatelek w wieku od 15 do 49 lat. Uwagę skierowano na okres od stycznia 2001r do grudnia 2009r. Był to czas, kiedy na rynek wchodziły preparaty antykoncepcyjne z drospirenonem, jak Yasminelle, Yasmin, Yaz, Lesine, Midiana i inne.

Przeanalizowano 8 010 290 milionów przypadków kobiet, z czego 4307 miało wówczas pierwszy w swoim życiu epizod zakrzepowo-zatorowy. Panie, które przyjmowały preparaty złożone z etynyloestradiolem w dawce 30-40µg i lewonorgestrelem miały trzy razy większe ryzyko rozwinięcia się zatorowości żylnej niż kobiety niestosujące antykoncepcji hormonalnej.

Ryzyko tych powikłań było 6-7-krotnie większe u kobiet przyjmujących preparaty z tą samą zawartością estrogenu w połączeniu z drospirenonem, gestodenem (np. Dogest, Minulet, Harmolet), desogestrelem (np. Marvelon, Novynette, Regulon) albo cyproteronem (np. Diane).

Przyjmowanie preparatów z tzw. nowymi składnikami progestagennnymi było związane z 2-krotnie większym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej w porównaniu z nieco starszą antykoncepcją z lewonorgestrelem.

Informacja o badaniu pochodzi z BMJ 2011;343:d6423

Zakrzepica żylna jest realnym zagrożeniem dla zdrowia kobiet stosujących antykoncepcję hormonalną. Może doprowadzić do stanów grożących życiu np. udarów, zawałów, zatorów płucnych. Nawet jeśli uda się z nich wyjść obronną ręką, na funkcjonowaniu fizycznym na ogół pozostaje ślad w postaci niepełnosprawności ruchowej. Jest to dramat zwłaszcza dla młodych, aktywnych i pełnych życia kobiet, które nagle stają w obliczu tak trudnej sytuacji.

Dzięki wiarygodnym badaniom naukowym, na dość dużych grupach kobiet, jesteśmy w stanie spojrzeć krytycznie na antykoncepcję hormonalną i bardziej świadomie podejmować decyzję o jej stosowaniu.

Plusy i minusy antykoncepcji hormonalnej

Jakie badania warto wykonać przed zastosowaniem antykoncepcji hormonalnej?