Tak, o ile od zbliżenia upłynęło nie więcej niż 72 godziny. Trzeba wtedy od razu poprosić ginekologa o receptę na środek o nazwie Escapelle. To tzw. pigułka antykoncepcyjna "po". Zawiera dużą dawkę gestagenu, który hamuje lub opóźnia owulację. Dodatkowo zagęszcza śluz w szyjce macicy, by utrudnić plemnikom dotarcie do jajeczka, gdyby zdążyło ono już opuścić jajnik. Zażywa się jedną tabletkę - im szybciej po stosunku, tym lepiej. To daje prawie 100% pewności, że do zapłodnienia nie dojdzie. Escapelle na wszelki wypadek lepiej mieć w domu, jednak nie należy traktować tego środka, jako stałej formy antykoncepcji. Wysoka dawka hormonów może rozregulować cykl miesiączkowy.

