Wady zgryzu mogą mieć różne przyczyny. Czasem są skutkiem zwykłej infekcji, jaką przeszła mama, będąc w ciąży lub nieprawidłowego ułożenia dziecka jeszcze w jej brzuchu. Mogą być też uwarunkowane genetycznie. Najczęściej jednak stoją za nimi nieprawidłowe nawyki nabyte w dzieciństwie – ssanie palca, picie z butelki (dłużej niż przez pierwszy rok życia). Na wady zgryzu narażone są też dzieci, które oddychają buzią (z powodu alergii lub częstych infekcji górnych dróg oddechowych). Tego typu problemy rozwiązać mogą aparaty ortodontyczne. Oto, co powinnaś o nich wiedzieć.

5 rzeczy, które warto wiedzieć o aparatach na zęby



1. Prostowanie krzywych zębów zawsze jest konieczne

To nie tylko kwestia estetyki, ale też zdrowia. Proste zęby są mniej narażone na próchnicę i choroby przyzębia. Poza tym, jeśli zęby są źle ustawione, to podczas jedzenia ich powierzchnie ścierają się, co dodatkowo jeszcze pogłębia wadę zgryzu.



2. Także dorosły może poprawić zgryz

Może to zrobić każdy, bez względu na wiek. U osoby dorosłej aparat zakłada się jednak na dłużej, bo kość jest bardziej uwapniona i przez to trudniej ją uformować.



3. Rodzaje aparatów

Istnieją trzy podstawowe:

Ruchomy (wyjmowany) zaleca się go dzieciom, które mają zęby mleczne lub mieszane. Trzeba go nosić 12-14 godzin na dobę przez 1,5-2 lata. Usuwa on wady w obrębie szczęk. Jeżeli dziecko ma krzywe zęby, po usunięciu wady zgryzu (za pomocą aparatu ruchomego) zakłada się aparat stały.

(lingwalny) przykleja się go po wewnętrznej stronie zębów – jest całkiem niewidoczny. Aparat retencyjny może mieć postać zarówno aparatu ruchomego jak i stałego. Jego zadaniem jest utrwalenie efektów leczenia aparatem korekcyjnym.



4. Jakie koszty trzeba ponieść.

Niestety za większość aparatów i usług dentystycznych trzeba zapłacić. I tak:

Aparat ruchomy – to koszt 500-1000 zł (w ramach NFZ można go dostać nieodpłatnie, ale tylko dla dziecka do 13. roku życia).

– to koszt 500-1000 zł (w ramach NFZ można go dostać nieodpłatnie, ale tylko dla dziecka do 13. roku życia). Komplet aparatów stałych zewnętrznych – w zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane 2- 5 tys. zł.

– w zależności od materiału, z jakiego zostały wykonane 2- 5 tys. zł. Aparat stały lingwalny (jeden łuk) – koszt 3,5-7 tys. zł.

(jeden łuk) – koszt 3,5-7 tys. zł. Pierwsza wizyta u ortodonty – ok. 250 zł.

– ok. 250 zł. Wizyty kontrolne – od 200–400 zł.

– od 200–400 zł. Komplet aparatów retencyjnych – od 850 do 1000 zł.

Uwaga! W wielu gabinetach można negocjować rozłożenie wartości leczenia na raty.

5. Co jest przeciwwskazaniem?

Przeciwwskazaniem są choroby związane z obniżoną odpornością organizmu. Aparatu nie powinny zakładać też osoby, które mają nieleczone zaburzenia hormonalne lub cukrzycę, której nie można utrzymać w ryzach (u takich chorych korygowanie zgryzu nie przebiega prawidłowo). Aparatów nie zaleca się osobom przyjmującym niektóre leki, np. przeciw osteoporozie.