Hałas, słuchanie głośnej muzyki, częste nie wyleczone do końca zapalenia ucha – to wszystko może prowadzić do niedosłuchu na starość.Aparaty słuchowe są małe; zasłonięte włosami ucho sprawia, że są niewidoczne. Poprawa w jakości słyszenia jaką odczujemy po założeniu tego niewielkiego urządzenia jest bardzo duża. Oczywiście na przyzwyczajenie się do aparatu słuchowego powinniśmy dać sobie trochę czasu.

