Niedosłuch powikłaniem

Stany, które mogą doprowadzić do znacznego obniżenia jakości słuchu to głównie nieleczone schorzenia laryngologiczne, głównie zapalne. Powodują one jego ubytek z największą prędkością. Pamiętajmy jednak, iż głównym sprawcą problemów ze słuchem jest hałas. Zarówno ten miejski jak i wywodzący się z przenośnych urządzeń dźwiękowych. Dlatego już w młodszym wieku należy zwrócić szczególną uwagę na zagrożenia, jakie funduje nam otaczający świat.

Na wstępie badania

Proces doboru odpowiedniego aparatu słuchowego powinien się zawsze rozpocząć od badań audiologicznych. W ich trakcie lekarz ustala rzeczywiste niedobory słuchu i zapisuje je w postaci odpowiedniego wykresu tak, by możliwe było jednoznaczne porozumienie się także z Twoim lekarzem rodzinnym. Wykres ten informuje jaki typ zaburzeń występuje w Twoim przypadku i jak poważny jest niedosłuch.

Mały system, duża poprawa

Aparat słuchowy to nie urządzenie wielkości dawno temu używanych trąbek słuchowych. Nie bój się, że znajomi od razu je zauważą, a Ty zostaniesz zarzucony gąszczem rad i pełnymi współczucia pytaniami. Jeśli nie chcesz, nikt nie musi wiedzieć, że masz aparat słuchowy! Wystarczy zaczesać włosy na ucho.

Obecnie najpopularniejszym rodzajem jest pudełeczko wielkości około 3 cm, w kolorze skóry, mocowane za małżowiną uszną, z przezroczystą częścią kierującą się wewnątrz ucha. Takie rozwiązanie zapobiega niszczeniu części elektrycznych przez woskowinę, a przy okazji dla pań może stać się obiektem dekoracji! Dla szczególnie wrażliwych możliwy jest zakup aparatu wielkości ziarnka grochu, który w całości umieszcza się w kanale słuchowym. Porozmawiaj ze swoim lekarzem o propozycjach, które będą optymalne właśnie dla Ciebie!

Daj sobie czas

Życie z aparatem przez pierwsze dni może nie być najprostsze. Trzeba nauczyć się jego obsługi, przyzwyczaić się do posiadania dodatkowego gadżetu, pamiętać, by w odpowiedniej chwili go założyć lub zdjąć. Zobaczysz jednak, że jakość życia, jaką zyskasz jest warta tego czasu przejściowego.

Jakość dźwięku zależy od typu i programu

Aparaty dzielimy na wiele różnych typów. Między innymi w Polsce sprzedawane są analogowe i cyfrowe. Oczywiście najlepszą jakość zapewniają nowoczesne aparaty cyfrowe. I tak, jak w domowym zestawie stereo, można je przestawiać na różne opcje. Wybierasz się na brydża z przyjaciółmi albo na przedstawienie szkolne do wnuczki? Dopasuj odpowiedni tryb pracy, by wydobyć z dźwięków ich najczystsze piękno!