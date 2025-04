„Same kampanie nagłaśniające problem zachorowalności na nowotwory nie wystarczają. Najważniejsze są akcje profilaktyczne, podczas których ludzie mogą skorzystać z kontrolnych badań. Chcemy połączyć działania edukacyjne z możliwością skorzystania z badań. Przez cały rok będziemy przypominać, że warto o siebie dbać i promować określone badania profilaktyczne” – powiedziała Elżbieta Kozik, Prezes Ruchu Społecznego Polskie Amazonki.

Na datę rozpoczęcia kampanii Ruch Społeczny wybrał 4 lutego, czyli Międzynarodowy Dzień Walki z Rakiem. „Spotykamy się 4 lutego o godz. 17.00 na Dworcu Centralnym w Warszawie. Zatańczymy wspólnie do szczególnej piosenki Michaela Jacksona „Blame it on the boogie" w tej samej, bardzo prostej choreografii według pomysłu Moniki Bral. Wszystko to wbrew rakowi - by celebrować życie – bądźcie z nami” – powiedziała Elżbieta Kozik, Prezes Ruchu Społecznego Polskie Amazonki.

Film instruktażowy można znaleźć na www.facebook.com/PolskieAmazonkiRuchSpoleczny. Wspólny element dla wszystkich to kolor energii – pomarańczowy.

W ramach akcji „Powiedz, co najbardziej kochasz w życiu” na Dworcu Centralnym powstanie specjalne Drzewo Życia, na którym wszyscy będą mogli zawieszać swoje deklaracje dbania o zdrowie.

Akcja profilaktyczna z okazji światowego Dnia Walki z Rakiem odbędzie się pod hasłem „Badaj krew raz na rok!”.

Badania profilaktyczne krwi to szansa, by wykonać badania, które mogą uchronić nas przed chorobą. Morfologia to podstawowe badanie diagnostyczne. Jest odzwierciedlaniem kondycji organizmu, dlatego warto ją zrobić nawet wtedy, gdy wydaje się nam, że wszystko jest w porządku. Wiele chorób, zwłaszcza w swoim początkowym stadium rozwoju, nie daje prawie żadnych niepokojących oznak. Proste badania krwi mogą zasugerować istniejące problemy ze zdrowiem. Ważne, żebyśmy raz w roku wykonali badanie OB, morfologię oraz zbadali poziom cukru i cholesterolu we krwi.

Jak zrobić morfologię? Wybierz się do swojego lekarza rodzinnego i poproś o skierowanie na morfologię, która pozwoli określić stan Twojego zdrowia. Zaznacz, że nie wykonywałeś badania od co najmniej roku. Morfologię możesz zrobić w prywatnych palcówkach i laboratoriach bez skierowania, koszt to ok. 15 zł.

