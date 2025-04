Celem projektu “Ratuj Życie” jest podniesienie świadomości Polaków w zakresie ratowania ludzkiego życia. Dzięki wsparciu Polskiej Rady Resuscytacji, firmie Prophone Sp. z o.o. oraz pomocy wielu innych osób, powstała aplikacja e-mobile będąca głównym elementem Kampanii.

Jest to pierwsza w Polsce interaktywna aplikacja, która może zwiększyć przeżywalność osób doznających Nagłego Zatrzymania Krążenia. Komunikaty głosowe, tekst oraz zdjęcia dokładnie instruują użytkownika krok po kroku, co należy zrobić, by uratować komuś życie.

Aplikacja przygotowana została na dwie platformy systemowe telefonów komórkowych: ANDROID oraz JAVA. W planach na ten rok znajduje się wersja na telefony iPhone.

Aby pobrać aplikację, należy wysłać SMS – więcej informacji na WWW.RATUJZYCIE.EU

Aplikacja prowadzi użytkownika krok po kroku przez poszczególne elementy algorytmu RKO za pomocą zdjęć, tekstu oraz komunikatów głosowych.

Na chwilę obecną aplikacja posiada:

Reklama

tryb ZDARZENIE , którego można zawsze użyć, gdy poszkodowana osoba będzie potrzebowała pomocy. Krok po kroku aplikacja przeprowadzi użytkownika przez podstawowe zabiegi ratujące życie

, którego można zawsze użyć, gdy poszkodowana osoba będzie potrzebowała pomocy. Krok po kroku aplikacja przeprowadzi użytkownika przez podstawowe zabiegi ratujące życie tryb TRENING , dzięki któremu można przyswoić wiedzę i zrozumieć zasady wykonywania podstawowych zabiegów ratujących życie oraz utrwalać i odświeżać wiedzę dot. Resuscytacji

, dzięki któremu można przyswoić wiedzę i zrozumieć zasady wykonywania podstawowych zabiegów ratujących życie oraz utrwalać i odświeżać wiedzę dot. Resuscytacji opcję ZNAJDŹ AED , dzięki której, w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia u osoby poszkodowanej, można zlokalizować najbliższy Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), co może wielokrotnie zwiększyć szansę na przeżycie poszkodowanej osoby

, dzięki której, w sytuacji Nagłego Zatrzymania Krążenia u osoby poszkodowanej, można zlokalizować najbliższy Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny (AED), co może wielokrotnie zwiększyć szansę na przeżycie poszkodowanej osoby opcję DODAJ AED, dzięki której każdy użytkownik może brać czynny udział w tworzeniu Ogólnopolskiej Bazy AED, jeśli tylko poznał nową lokalizację urządzenia AED.

W ramach projektu stworzona została także ogólnopolska baza miejsc przechowywania Automatycznych Defibrylatorów Zewnętrznych (AED). Jest ona dostępna zarówno w aplikacjach mobilnych jak i na stronie internetowej www.ratujzycie.eu. Opcja „Dodaj AED” daje możliwość ciągłego rozszerzania bazy poprzez przekazywanie informacji o miejscach nieuwzględnionych na liście bądź zmianach w lokalizacji.

Kontakt:

WWW.RATUJZYCIE.EU

kontakt@ratujzycie.eu

FACEBOOK.COM/RATUJZYCIE

Reklama

Więcej: Kampania "Ratuj życie" - ratujmy osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia

Źródło: informacja prasowa, www.ratujzycie.eu /am