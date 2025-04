Artroza, czyli przewlekła choroba zwyrodnieniowa stawów, jest przyczyną cierpień przede wszystkim osób w starszym i średnim wieku. Choruje na nią 60 proc. osób, które ukończyły 65. rok życia i aż 80 proc. spośród tych, którzy mają za sobą 75 lat życia. Jednak dziś obserwujemy znaczny i ciągły wzrost częstotliwości występowania problemów ze stawami wśród ludzi młodych. Według szacunków zmiany degeneracyjne występują u co drugiego trzydziestolatka w Polsce!

Jakie są przyczyny zwyrodnienia stawów?

W zdecydowanej większości przypadków zwyrodnieniu ulegają stawy kolanowe, biodrowe i kręgosłupa. Istotę choroby zwyrodnieniowej stanowi przewlekły proces zapalny stawów, który niszczy je w sposób nieodwracalny. Dzieje się tak na skutek procesów biologicznych i mechanicznych, które wywołują zmiany w strukturze stawu i ograniczają jego funkcje ruchowe.

Do najczęstszych przyczyn występowania artrozy należą:

wrodzone wady i predyspozycje genetyczne,

otyłość i nadwaga,

nadmiernie intensywne treningi sportowe,

postępujące z czasem urazy wypadkowe.

– Choroba zwyrodnieniowa zbiera coraz większe żniwo, także wśród osób młodych. Spowodowane jest to zmianami stylu życia. Coraz więcej czasu spędzamy w pozycji siedzącej, zaniedbując ruch, który jest naturalny i niezbędny dla naszego organizmu. Oczywiście nie należy przesadzać też i w drugą stronę, gdyż także zbytnia intensywność uprawiania sportu może być przyczyną zmian zwyrodnieniowych – wyjaśnia lek. med. Klaudiusz Kosowski, specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii z poznańskiego szpitala Med Polonia.

Jak zdiagnozować artrozę?

Zmianom zwyrodnieniowym w początkowym stadium nie towarzyszą żadne charakterystyczne objawy. Jednak pewne symptomy mogą wskazywać tę chorobę. Należą do nich:

ogólne uczucie zmęczenia ,

, zmęczenie kończyn,

napięcie mięśni,

nasilający się podczas wysiłku ból,

sztywność czy też „strzelanie” stawów ,

, trudności z rozruszaniem ciała pojawiające się po zmianie pozycji.

– Widocznym i charakterystycznym symptomem choroby zwyrodnieniowej jest też zniekształcenie i powiększenie chorego stawu lub jego ból – dodaje lek. med. Klaudiusz Kosowski.

Nieleczona artroza coraz bardziej ogranicza możliwości ruchowe stawów, z biegiem czasu doprowadzając nawet do niepełnosprawności. Zauważenie zmian zwyrodnieniowych i podjęcie leczenia w tym zakresie pomoże zaoszczędzić wiele bolesnych doświadczeń.

Jak można zwalczyć ból stawów?

Zabieg chirurgiczny to w tym przypadku ostateczność, gdy żadne inne środki już nie pomagają. Wówczas naturalny staw zostaje zastąpiony wykonaną z biomateriałów endoprotezą, którą po kilkunastu latach należy zmienić na nową. Wysoki koszt i znaczna uciążliwość tego rozwiązania sprawiają, że chorym zaleca się najpierw podjęcie innych kroków ratowania stawów.

Lekarze często polecają korzystanie z urządzeń stabilizujących oraz odciążających stawy, a także regularne ćwiczenie mięśni i stawów. Gdy tego typu metody zawodzą, chorzy mogą sięgnąć po leki uśmierzające ich dolegliwości lub środki pomocne w odbudowie chrząstki stawowej.

Innym sposobem na pozbycie się dokuczliwych bólów stawów jest terapia Orthokine, polegająca na wstrzyknięciu do chorego stawu mieszaniny autologicznych białek surowicy wytworzonych z jego własnej krwi. – Metoda ta pozwala przywrócić stan równowagi w miejscu dotkniętym procesem zapalnym, który tym samym zostaje spowolniony lub nawet całkowicie wstrzymany. W ten sposób uciążliwa dolegliwość stawów znika nawet na ponad dwa lata. Liczne testy i badania kliniczne oraz piętnastoletnie doświadczenie stanowią swego rodzaju certyfikat bezpieczeństwa i skuteczności tej metody – wyjaśnia lek. med. Klaudiusz Kosowski. I dodaje: – Jest to alternatywa dla osób, które nie chcą lub nie mogą poddać się operacji.

Zadbajmy o to, by starzejąc się zachować jak najlepszą sprawność fizyczną.

