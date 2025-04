Nie. Arytmia to zaburzenia rytmu serca. Dziecko, u którego ją stwierdzono, może mieć np. niewykrytą wcześniej wadę serca. Powinna się Pani koniecznie wybrać do pediatry. Osłucha serce synka, zbada tętno oraz skieruje go do kardiologa dziecięcego. Zleci on specjalistyczne badania: EKG lub echokardiografię (USG serca malucha). Potem zaproponuje dalsze leczenie.

Reklama