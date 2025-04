Aseptyka - co to takiego?

Aseptyka to działania mające na celu uniemożliwienie wzrostu i rozmnażania się bakterii. Jest procesem prowadzącym do jałowości wszelkich materiałów, które są niezbędne przy przeprowadzeniu zabiegu. Podlegają jej m.in.: narzędzia chirurgiczne, materiały opatrunkowe, a nawet samo pomieszczenie. Dzięki takim działaniom zapobiega się wniknięciu drobnoustrojów do określonego środowiska, np. do rany pooperacyjnej. Zasady aseptyki wprowadził w XIX wieku chirurg, Gustav Adolf Neuber. Niewiele zmienione, obowiązują one aż do dzisiejszych czasów.

Przygotowanie bloku operacyjnego

Sala operacyjna musi być oczyszczona ze wszelkiego rodzaju drobnoustrojów chorobotwórczych, gdyż te mogłyby w znaczącym stopniu zagrozić życiu pacjenta, np. poprzez zakażenie rany pooperacyjnej. Wszystko musi być sterylnie czyste, dlatego podlega dezynfekcji i sterylizacji, czyli procesom, które mają za zadanie zniszczyć wszystkie mikroorganizmy. Chirurdzy korzystają zawsze z masek i fartuchów, które wcześniej są wyjałowione. Ich obowiązkiem jest również mycie i dezynfekowanie rąk przed operacją, a także korzystanie z rękawiczek jednorazowego użytku. Sale operacyjne są sterylizowane poprzez naświetlanie specjalnymi promieniami ultrafioletowymi, które pozwalają wykryć ewentualne czynniki, mogące spowodować zakażenie. Powietrze, którym jest wypełniony blok operacyjny, przechodzi najpierw przez specjalne filtry, i dopiero trafia do miejsca docelowego. Wszystko to ma zminimalizować w jak największym stopniu ryzyko zakażenia.

Gdy nie są przestrzegane zasady aseptyki…

Bardzo ważne jest zachowanie wszystkich zasad higieny i bezpieczeństwa pacjenta nie tylko w czasie zabiegu, ale i po nim. Opieka po wykonaniu operacji często może mieć wpływ na to, czy dojdzie do zakażenia pooperacyjnego, czy też nie. Nieprzestrzeganie zasad aseptyki na oddziale chirurgicznym może mieć przykre skutki. Zakażenia pooperacyjne są bowiem uciążliwe, znacznie wydłużają okres leczenia się ran i pobytu pacjenta w szpitalu. Dodatkowo mogą po nich powstawać brzydkie blizny, które szpecą. Można je, co prawda, korygować, jeśli pacjent bardzo tego chce. Jest to jednak możliwe jedynie metodą chirurgiczną, a więc wiąże się z kolejną operacją.

