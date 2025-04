fot. Fotolia

Opinia EFSA opublikowana 10 grudnia 2013 roku powstała na podstawie najbardziej kompleksowego przeglądu dotychczas opublikowanych badań dotyczących aspartamu oraz końcowych produktów jego rozkładu: fenyloalaniny oraz metanolu.

Potwierdzając bezpieczeństwo jego stosowania, eksperci EFSA podkreślili, że aspartam nie powoduje uszkodzeń mózgu, nie ma wpływu na występowanie nowotworów, zaburzenia funkcji poznawczych oraz zachowania zarówno u dzieci, jak i u dorosłych.

Przegląd badań został przeprowadzony na wniosek Komisji Europejskiej. Unijne regulacje zakładają zbadanie do 2020 roku wszystkich obecnych na rynku europejskich dodatków do żywności.

– Przemysł spożywczy jest branżą ściśle prawnie uregulowaną. W skład Panelu EFSA, który prowadził przegląd badań, wchodzą niezależni eksperci z reprezentujący różne dziedziny, po to, by konsumenci mieli pewność, że opinia, którą wydadzą, jest oparta na najnowszych istniejących i potwierdzonych badaniach naukowych – mówi profesor Andrew Renwick z Uniwersytetu w Southampton.

Eksperci EFSA potwierdzają, że dzienne spożycie aspartamu (Dopuszczalne Dzienne Spożycie) wynoszące 40 mg na kilogram masy ciała jest bezpieczne dla człowieka i nie wiąże się z żadnym ryzykiem zdrowotnym. Nie dotyczy to jednak osób chorych na fenyloketonurię, które nie metabolizują fenyloalaniny, będącej produktem metabolizmu aspartamu powstającym w ludzkim organizmie. Fenyloalanina pochodząca z metabolizmu aspartamu jest również bezpieczna dla rozwijającego się płodu.

Andrew Renwick podkreśla, że aminokwasy oraz grupy metylowe będące końcowymi produktami metabolizmu aspartamu występują naturalnie w innych produktach, takich, jak np. owoce i warzywa, a ich ilość powstająca w wyniku metabolizmu niektórych tych produktów jest większa niż w przypadku aspartamu.

Na podstawie aktualnych badań i stanowiska EFSA bezpieczeństwo stosowania niskokalorycznych substancji słodzących potwierdziły w odrębnym stanowisku Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

– Nasze wspólne stanowisko potwierdza bezpieczeństwo stosowania niskokalorycznych substancji słodzących w produktach spożywczych. Rekomendujemy również zastępowanie niskokalorycznymi substancjami słodzącymi sacharozy przez osoby z rozpoznaniem nadwagi i otyłości, szczególnie w sytuacji występowania zaburzeń gospodarki węglowodanowej. Kolejna pozytywna opinia EFSA dotycząca bezpieczeństwa stosowania aspartamu jest okazją do przekazywania społeczeństwu informacji opartej na rzetelnej wiedzy naukowej, potwierdzonej przez ekspertów i obalania istniejących mitów na temat jego szkodliwości – mówi prof. Magdalena Olszanecka-Glinianowicz, prezes PTBnO.

Aspartam to niskokaloryczna substancja słodząca, która pozwala na zaspokojenie słodkiego smaku bez zwiększania kaloryczności spożywanych posiłków. Ułatwia zmniejszenie dobowego spożycia energii oraz nie powoduje poposiłkowych wzrostów stężenia glukozy, dzięki czemu sprzyja uzyskaniu redukcji masy ciała przez osoby otyłe i kontroli glikemii chorym na cukrzycę.

Naukowe fakty o aspartamie:

Opinia EFSA, potwierdzająca bezpieczeństwo stosowania aspartamu oraz brak szkodliwego działania produktów jego metabolizmu, została wydana na podstawie przeglądu opublikowanych dotychczas badań naukowych.

Opinia ekspertów EFSA potwierdza, że aspartam jest jednym z najdokładniej zbadanych dodatków do żywności. Bezpieczeństwo jego stosowania potwierdziło 200 różnych badań prowadzonych na przestrzeni 40 lat.

Organizacje zajmujące się zdrowiem, w tym Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), wielokrotnie potwierdzały bezpieczeństwo stosowania aspartamu.

Eksperci zaangażowani w badania nad aspartamem stwierdzają, że nigdy nie znaleźli żadnego wiarygodnego źródła ani w literaturze naukowej, ani praktyce klinicznej, które stwierdzałoby szkodliwość aspartamu u ludzi.

EFSA potwierdza, że jednym z największych wyzwań jest globalna epidemia otyłości. Aspartam oraz inne niskokaloryczne substancje słodzące pełnią istotną rolę leczeniu tej choroby. Ich używanie obniża wartość energetyczną spożywanych posiłków dzięki czemu ułatwia redukcję masy ciała osobom otyłym. Jest to jednak tylko jeden z elementów zmian sposobu odżywiania. Ponadto nie należy zapominać, że dla uzyskania pełnego sukcesu niezbędne jest również zwiększenie aktywności fizycznej.

Na podstawie dotychczasowych badań bezpieczeństwo stosowania niskokalorycznych substancji słodzących potwierdzają również Polskie Towarzystwo Diabetologiczne oraz Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Źródło: materiały prasowe On Board/mn